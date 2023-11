Facture d'électricité : quel est ce bouton méconnu sur votre télécommande à utiliser pour faire des économies ?

Encore très méconnue, une fonction présente sur votre télécommande vous aidera pourtant à baisser le coût de votre facture d'électricité.

Bonne nouvelle pour votre porte-monnaie. Alors que les tarifs de l'électricité ne cessent d'augmenter, toutes les astuces sont bonnes pour pouvoir faire des économies. Parmi elles, il existe un moyen encore très méconnu pour contribuer à baisser le prix de votre facture.

En effet, la plupart des télévisions sont équipées de la minuterie de veille. La minuterie de veille est une fonction présente sur votre écran qui permettra à votre téléviseur de s'éteindre sans utiliser votre télécommande.

Ainsi, que vous soyez en train de dormir ou encore si vous avez oublié d'éteindre votre télévision, la minuterie de veille s'occupera de tout à votre place.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Vous devez sûrement vous demander comment la minuterie de veille fonctionne. Il faut tout d'abord accédez au menu principal de votre téléviseur, ensuite naviguez jusqu'à vos paramètres.

Puis, sélectionnez gestionnaire système, et par la suite choisir la catégorie «heure». Enfin, il faudra rechercher la fonctionnalité «mise en veille» et ensuite ajuster à votre guise la durée de veille de votre télévision. Grâce à ce réglage, votre télévision ne restera plus allumée en vain.

Quelques gestes pour encore plus d'économie

Au-delà de la minuterie de veille. Vous pouvez aussi économiser l'électricité grâce à quelques petits gestes simples. En effet, vous pouvez choisir par exemple une télévision plus économe en consommation d'énergie. Ensuite, il est aussi possible de baisser la luminosité de votre télévision. Enfin, vous pouvez éteindre régulièrement votre télévision lorsque vous ne l'utilisez pas.