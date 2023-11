Qui est Sam Altman, l'ancien PDG d'OpenAI qui a rejoint Microsoft ?

Fondateur d'OpenAI en 2015, Sam Altman a été renvoyé de son entreprise ce vendredi 17 novembre, avant de rejoindre les équipes de Microsoft ce lundi 20 novembre. Un transfert qui a fait du bruit dans le secteur de l'intelligence artificielle.

Son limogeage de l’entreprise OpenAI a agité le petit monde de la Silicon Valley. Fondateur de la start-up à l’origine de la plate-forme d’intelligence artificielle ChatGPT, Sam Altman a été recruté par Microsoft, comme l’a annoncé, ce lundi 20 novembre, Satya Nadella, PDG de l’entreprise.

Vu comme un élément prometteur dans le domaine de l’intelligence artificielle, le natif de Chicago a connu le succès dès son plus jeune âge. Alors qu’il étudie l’informatique à l’université de Stanford, Sam Altman décide de quitter, en 2005, la prestigieuse université californienne afin de fonder Loopt, une application permettant à ses utilisateurs de partager leur géolocalisation.

Vendue pour plus de 43 millions de dollars, l’application Loopt permet à Sam Altman de s’impliquer dans plusieurs projets liés à l’intelligence artificielle, dont OpenAI. Financé par le jeune entrepreneur, mais également par Elon Musk ou encore Microsoft, OpenAI s’est développé avec difficulté durant les premières années, perdant plusieurs investisseurs dans le projet.

C’est à partir de 2020 que l’entreprise dirigée par Sam Altman explose et commence à générer des profits avec les lancements des programmes d’intelligence artificielle comme DALL-E et ChatGPT. La technologie derrière ce dernier programme est même intégrée à plusieurs produits de Microsoft, contre un investissement de 10 milliards de dollars depuis janvier 2023.

Malgré ces entrées importantes de fonds et le lancement de GPT-4 cette année, Sam Altman est destitué de son poste de PDG, ce vendredi 17 novembre, en raison d’un manque de confiance de la part du conseil d’administration d’OpenAI. Une décision qui n’a pas plus aux investisseurs, qui ont tenté de peser sur la balance, sans succès.

Désormais annoncé du côté de Microsoft, Sam Altman aura pour tâche de diriger une équipe dédiée à l’intelligence artificielle. Une arrivée grandement accueillie par la firme américaine et l’entrepreneur de 38 ans.

«Je suis très heureux de vous voir devenir dirigeant de cette nouvelle entité, Sam. Nous avons appris au fil des années comment donner aux fondateurs et aux innovateurs suffisamment d’espace pour bâtir des entités et des cultures indépendantes au sein de Microsoft», a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

— Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023