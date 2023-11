Le nouveau scooter de Honda est également la boîte dans laquelle il est livré

Disponible à la vente en ce mois de novembre, le Honda Motocompacto est un scooter électrique qui dispose d'un système de pliage particulier lui permettant d'être replié et rangé sous forme de... valise.

Un scooter électrique de poche, ou presque. Conçu par le constructeur japonais Honda, le Motocompacto possède un design atypique lui permettant d’être totalement plié lors de sa livraison, mais également pour le rangement et le transport.

Inspiré par le Honda Motocompo sorti dans les années 1980 et reconnu par son côté pliable, le Motocompacto est l’une des dernières solutions de mobilité urbaine.

Introducing the all-new Honda Motocompacto! With its sleek design and revolutionary foldable feature, it's changing the game. #Motocompacto Learn More: https://t.co/WxOpSno4VE pic.twitter.com/CfAc2vUjeh

— Honda (@Honda) September 14, 2023