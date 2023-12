TikTok : voici la ville la plus populaire pendant les fêtes de Noël

Noël est l'une des fêtes les plus appréciées au monde. Sapins, décorations, devantures illuminées, l'atmosphère durant cette période séduit les touristes, et les messages qui y font référence sur les réseaux sociaux sont légion. Mais quelle est donc la ville qui remporte la palme de la popularité sur TikTok ?

«The place to be». Le site de paris en ligne britannique Jeffbet s'est penché sur les données disponibles pour savoir quelle était la ville la plus plébiscitée sur TikTok quand il s'agit de passer de bonnes fêtes de fin d'année, en se penchant principalement sur les hashtags. Et la ville la plus appréciée sur TikTok durant cette période est Londres, la capitale anglaise réunissant à elle seule plus de 70 millions de hashtags autour de cette thématique.

Londres est particulièrement apprécié lors des fêtes de Noël notamment grâce à ses illuminations ou encore ses expositions dans le quartier de West end, en particulier Oxford circus. De plus, la capitale européenne bénéficie de nombreux marchés de Noël, notamment ceux de Borough market et Covent garden. Les marchés de Noël londoniens sont tellement appréciés sur la plate-forme que le hashtag #Londonchristmasmarket totalise à lui seule plus de 10 millions de mentions, et ce seulement sur TikTok.

Quelques surprises dans ce classement

À la suite de Londres, d'autres villes sont elles aussi très populaires sur TikTok lors de Noël, notamment New York, située juste derrière la capitale anglaise. La ville est très aimée notamment grâce à son fameux sapin de 25 mètres de hauteur situé au Rockefeller center. Un sapin qui a été illuminé le jeudi 29 novembre, avec plus de 500.000 leds.

D'autres villes européennes figurent elles aussi dans le classement. On retrouve ainsi Manchester à la 3e place du podium. L'un des marchés de Noël les plus anciens, le marché de St Ann Square, se trouve notamment là-bas. De plus, les marchés de Noël de la «ville pluvieuse» attire chaque année plus de 9 millions de personnes lors de la période hivernale. En outre, Manchester est très populaire sur TikTok lors des fêtes, puisqu'elle réunit 13 millions de hashtags #ManchesterChristmasMarket sur la plate-forme.