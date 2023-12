Threads vs X : quelles sont les différences entre les réseaux sociaux ?

Perçue comme une rivale de X, l'application Threads débarque ce jeudi 14 décembre en Europe avec plusieurs caractéristiques bien à elle.

C’est le grand jour pour le groupe Meta. Après des mois d’attente en raison du règlement européen des marchés numériques, l’application Threads est officiellement disponible en Europe ce 14 décembre. Une application qui est comparée à X, dirigé par le milliardaire Elon Musk, mais qui est pourtant différente sur plusieurs aspects.

Aucun système de messagerie privée

Contrairement à X ou même Instagram, issu du même groupe, l’application Threads ne propose pas de fonctionnalité de message privé. Une absence qui se fait remarquer, alors que X s’appuie depuis des années sur les messages privés permettant de se partager des tweets.

En revanche, il sera possible d’échanger avec une personne qui utilise Threads en basculant sur Instagram, dont le compte est nécessaire pour créer un profil sur la nouvelle application du groupe Meta.

Des publications plus longues

Contrairement à X, qui limite les publications à 280 caractères et quatre images pour la version gratuite ou 10.000 pour les abonnés à Blue, Threads permettra aux utilisateurs d’insérer plus de caractères : jusqu’à 500 caractères et dix images peuvent être intégrées dans une publication sur Threads.

Un fil d’actualité unique

Avec des publications plus longues, l’application Threads permettra également aux utilisateurs de ne pas avoir à jongler entre deux fils d’actualités séparés comme cela est le cas chez X. Un seul fil d’actualité, mêlant les publications des abonnements et les recommandations, sera disponible pour les utilisateurs de Threads.

Une modération prise au sérieux

C’est probablement l’un des points les plus importants pour les futurs et actuels utilisateurs de Threads. Décriée pour son manque d’efficacité depuis la prise de pouvoir d’Elon Musk, la modération de X devrait souffrir d’une immense comparaison avec celle de la nouvelle application du groupe Meta, qui se base déjà sur les standards de Facebook.

Et sur le site Internet de Threads, Adam Mosseri, patron d’Instagram a indiqué qu’un système de fact-checking sera disponible en 2024 afin de lutter contre la désinformation.