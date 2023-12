«Vraie 5G» : ce qui va changer en 2024 sur le réseau téléphonique

Dotée d'une latence réduite et d'un meilleur débit, la «vraie 5G» devrait débarquer en France en 2024. Mais pourquoi ne lancera-t-on que l'an prochain cette nouvelle génération de réseau mobile bien différente de la 5G actuelle ?

Une petite révolution pour les opérateurs de téléphonie mobile et les clients. Disponible en France depuis 2020, le réseau 5G va connaître un changement technique majeur au cours de l’année 2024 avec le déploiement de la «vraie 5G» à travers l’Hexagone.

Il est tout d’abord nécessaire de comprendre que deux types de 5G existent : la 5G actuellement employée est une 5G en mode NSA, ou non-standalone, tandis que celle prochainement employée en France sera une 5G en mode SA, c’est-à-dire standalone, et qui est qualifiée de «vraie 5G».

La différence majeure, qui changera le paysage téléphonique dans les prochains mois, concerne l’infrastructure utilisée pour la couverture réseau. Dans le cas de la «vraie 5G», cette dernière fonctionnera seule et indépendamment de l’infrastructure déjà existante pour le réseau 4G, contrairement au réseau 5G NSA, qui s’appuie sur cette infrastructure afin de fournir aux utilisateurs une bande passante élevée, avec une connectivité fiable.

La «vraie 5G» déployée en priorité pour les entreprises

Avec le développement et le déploiement de la 5G standalone, les utilisateurs de réseau mobile devraient voir leur débit s’accélérer, avec un temps de latence encore plus faible. De plus, cette «nouvelle 5G» permettra également de répartir le réseau en plusieurs branches en fonction des besoins des différents utilisateurs. Cette pratique, appelée «network slicing», permettra de proposer des performances de connectivité variées entre un utilisateur en train de jouer en ligne ou une personne en train de passer un appel.

Le grand public devra toutefois attendre avant de pouvoir profiter de cette vraie 5G : certains opérateurs, à l’image de Bouygues Télécom ou de SFR, ont prévu une mise en service prioritairement pour les entreprises, avant un accès global à la 5G SA.