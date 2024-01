Galaxy S24 : caractéristiques, prix, date de sortie... Tout savoir sur le nouveau smartphone de Samsung

Samsung a dévoilé, ce mercredi 17 janvier, le Samsung Galaxy S24, le nouveau fleuron de sa gamme de smartphones. Un appareil qui compte révolutionner l’utilisation du smartphone au quotidien grace à l'IA générative.

Le géant sud-coréen Samsung a vu les choses en grand avec le Galaxy S24. Attendu depuis plusieurs mois, le nouveau smartphone de la compagnie sud-coréenne a été révélé au grand public ce mercredi 17 janvier au cours de la conférence Galaxy Unpacked.

Une présentation qui a mis en avant les nouveautés chez le fabricant sud-coréen, certes légères sur le plan visuel mais importantes au niveau technologique.

Caractéristiques et fonctionnalités

Avec le Galaxy S24, ainsi que le S24 Plus, Samsung a poursuivi dans la continuité du S23, en conservant des lignes affinées et des bords arrondis. En revanche, le S24 Ultra bénéficie de formes plus anguleuses, tout comme la version Ultra du précédent smartphone haut de gamme de Samsung.

Respectivement dotés d’écrans de 6,2, 6,7 et 6,8 pouces, les Samsung Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra sont disponibles sous plusieurs coloris différents : noir, argent, indigo et crème pour les deux premiers smartphones de la gamme, tandis que la version Ultra, également équipée d’un stylet S Pen, a le droit à un coloris noir, gris, violet ou ambre au choix.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra ©Samsung

Au niveau de la photographie, les S24 et S24 Plus sont équipés d’un objectif principal de 50 Mpixels, contre 200 pour le Galaxy S24 Ultra. En revanche, les trois versions du smartphone peuvent filmer jusqu’en 8K.

Les nouveaux fleurons de la téléphonie chez Samsung disposent également d’une durabilité améliorée : outre les cadres Armor Aluminium 2.0 pour le S24 et le S24 Plus, ainsi que le cadre en titane pour le S24 Ultra, les smartphones, fabriqués avec de nombreux composants recyclés, possèdent également une batterie améliorée, tant sur la capacité que le rechargement.

Les Samsung Galaxy S24 et S24 Plus ©Samsung

En effet, les batteries, dotées d’une capacité allant de 4.000 à 5.000 mAh, pourront être rechargées de 0 à 65% en 30 minutes pour les Galaxy S24 Plus et Ultra, et de 0 à 50% en 30 minutes pour la version standard du Samsung Galaxy S24.

Tout au long de son annonce, Samsung a également mis en avant l’arrivée de l’intelligence artificielle par le biais de Samsung AI, son programme d'IA capable de nombreuses prouesses grâce à des années de développement.

L'intelligence artificielle pourra synthétiser la lecture d'articles ©Samsung

Pour son utilisation, la nouvelle gamme de Samsung est équipée d’une puce Exynos 2400 sur les Samsung Galaxy S24 et S24 Plus, ou d’une puce SnapDragon 8 de troisième génération pour le S24 Ultra.

Prix

Pour son lancement, le Samsung Galaxy S24 et le S24 Plus connaîtront notamment une baisse de prix par rapport aux S23 et S23 Plus.

Voici les prix de vente des différentes versions du smartphone de Samsung.

Samsung Galaxy S24

128 Go : 899 euros

256 Go : 969 euros

Samsung Galaxy S24 Plus

256 Go : 1.169 euros

512 Go : 1.289 euros

Samsung Galaxy S24 Ultra

256 Go : 1.469 euros

512 Go : 1.589 euros

1 To : 1.829 euros

Date de sortie

L’entreprise sud-coréenne a annoncé que ses nouveaux smartphones seraient disponibles en précommande du 17 au 30 janvier, avec une offre spéciale : le doublement de stockage sera offert pour toute précommande, ainsi qu’un bonus de reprise allant de 50 à 100 euros.

Sinon, il sera possible d'acheter le Samsung Galaxy S24 et ses différentes versions en magasin dès le 30 janvier.