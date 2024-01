Galaxy S24 : traduction d'appel, générateur d'image... Comment Samsung intègre l'intelligence artificielle dans son dernier smartphone ?

Avec Galaxy AI, la marque sud-coréenne introduit l’intelligence artificielle dans son Samsung Galaxy S24, annoncé ce mercredi 17 janvier. Une IA aux capacités multiples et offrant de nombreuses possibilités à ses utilisateurs.

C’est l’une des fonctionnalités les plus attendues avec la sortie du Samsung Galaxy S24. Après des mois d’attente, ponctués par quelques annonces sans plus de développement, Samsung a révélé son nouveau smartphone, mais surtout, a détaillé les nombreuses fonctionnalités de son intelligence artificielle, nommée Galaxy AI.

RDV le 17/01 à 19h pour entrer dans la nouvelle ère de l’IA. #SamsungUnpacked pic.twitter.com/6DjHnscOmB — Samsung FR (@SamsungFR) January 3, 2024

Voici un tour d’horizon de toutes les fonctionnalités disponibles avec l’intelligence artificielle du géant sud-coréen et qui pourront être utilisées lorsque quatre petites étoiles apparaîtront sur un coin de l'écran.

Traduction instantanée

C’est l’une des fonctionnalités phares de Galaxy AI : la traduction instantanée des appels et des messages. Annoncée depuis plusieurs mois, la traduction instantanée des appels sera possible dans près de 13 langues, dont le français, l’anglais, le coréen et l’espagnol, à la sortie du Samsung Galaxy S24 et de ses versions S24 Plus et S24 Ultra.

En ce qui concerne les messages, cette fonctionnalité disponible pour les SMS sera étendue sur la messagerie Whatsapp, ainsi que dans les messages privés sur Instagram.

Retouche d’image par l’IA

Une fonctionnalité qui surfe sur la tendance de l’image générée par IA. En cas de défaut sur une photographie, Galaxy AI permettra à l’utilisateur de déplacer ou d'effacer un objet d’une image, ou bien de générer un reste de décor coupé sur une photographie prise de trop près.

©SAMSUNG



Assistance aux messages

Un doute sur le ton à adopter pour la formulation ou l’envoi d’un message ? Samsung a travaillé sur cette problématique avec l’assistant pour les messages. L’IA intégrée au téléphone permettra de choisir entre plusieurs tons (professionnel, amical, cordial, etc…) pour un message à envoyer et reformulera le texte écrit.

©SAMSUNG



Entourer pour chercher

Un travail avec Google pour faciliter la recherche d’un objet ou retrouver l’identité d’une personnalité publique. Avec la fonctionnalité «Entourer pour chercher», l’utilisateur pourra effectuer une recherche Google Lens en entourant simplement un objet ou le visage d’une personnalité publique, le tout sans devoir passer directement par le moteur de recherche.

©SAMSUNG

Cette nouvelle fonctionnalité permettra également de traduire une zone de texte entourée sur une photo ou un document.

Assistance Web

La traduction est également disponible sur le navigateur Internet de Samsung, Samsung Internet, grâce à l’Assistant Web. Ce dernier permettra également de synthétiser des articles ou documents, traduits ou en langue d’origine, sous la forme d’une fiche en plusieurs points. Cependant, les contenus où la mise en contexte de l’information est nécessaire ne pourront pas être résumés par l’assistant afin d’éviter toute désinformation.

Assistance à la retranscription

Le dictaphone de Samsung bénéficie également d’un coup de main de l’intelligence artificielle avec son assistant à la retranscription. Désormais, il sera possible d’avoir un résumé de la retranscription, mais aussi une traduction. Une fonctionnalité utile notamment pour les enregistrements de podcasts ou d'une réunion.

©SAMSUNG



Assistance pour les notes

Pour éviter des prises de notes brouillonnes et parfois incompréhensibles, Samsung a entraîné son IA à la compréhension, permettant de réaligner les textes rédigés manuscritement sur l’application Notes. Avec Galaxy AI, le smartphone pourra donner une écriture numérique, mais également organiser les potentielles tâches inscrites sur une note.