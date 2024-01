40 ans du premier Macintosh : quand Ridley Scott réalisait une pub pour Apple

Le 24 janvier 1984, Apple commercialisait son premier Macintosh. Mais deux jours plutôt, la marque à la pomme avait misé sur une publicité mythique réalisée par Ridley Scott et diffusée lors du 18e Super Bowl.

Un spot publicitaire qui a contribué à la gloire d’Apple. Quarante ans après la sortie du premier Macintosh, la gamme d'ordinateurs emblématique de la firme à la pomme, de nombreuses personnes se souviennent de la publicité réalisée par le cinéaste Ridley Scott (Blade Runner, Alien le 8e passager), diffusée lors du Super Bowl 1984.

À deux jours de la sortie de son ordinateur, le 22 janvier, la marque basée en Californie s’était offert un créneau publicitaire de 60 secondes pour 800.000 dollars, soit 2,5 millions de dollars actuels, et a diffusé son spot publicitaire baptisé «1984», s’inspirant du célèbre roman du même nom de George Orwell.

Un spot dans lequel un écran géant, sur lequel se trouve «Big Brother», vole en éclat face à une foule muette après un lancer de marteau destructeur réalisé par une femme portant un t-shirt avec le logo Macintosh. Apple voulait alors casser les codes et démontrer que son micro-ordinateur était synonyme de liberté et non d'abrutissement productif.

Selon Owen Linzmayer, cette publicité diffusée à une seule reprise, lors du 3e quart-temps de la finale du championnat nord-américain de football américain, a couté plusieurs centaines de milliers de dollars en réalisation, mais est considérée comme «un chef d’œuvre» et «la marque d’un tournant».