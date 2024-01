Freebox Ultra : nouveau design, Wifi 7, débits inédits… tout savoir sur la nouvelle box lancée ce mardi

La neuvième version de la Freebox, baptisée Freebox Ultra, a été dévoilée ce mardi lors d'une keynote animée par Xavier Niel en personne. Au menu, des technologies novatrices et une offre très agressive sur les contenus et les tarifs.

Elle a désormais un nom. La nouvelle box Internet de Free, longtemps surnommée V9, s'appelle Freebox Ultra et elle promet beaucoup, au moins sur le papier. Présentée ce mardi par Xavier Niel en personne dans les locaux parisiens de la marque, elle est un concentré de toutes les technologies les plus prometteuses du moment.

© Free



Son format, tout d'abord, reste relativement compact. En comparaison avec la Freebox Pop, vraiment minuscule, elle se montre plus imposante, mais elle trouvera facilement sa place dans n'importe quel salon/meuble TV, tout en adoptant un look élégant et discret.

DES DÉBITS ET UN WIFI INÉDITS

Sur le plan technique, elle a pour objectif affichée de ringardiser la concurrence avec des débits inédits. Elle promet ainsi 8 Gbps en download, mais également en upload, ce qui laisse imaginer de tout nouveaux usages et un confort inédit, notamment pour les créateurs de contenus.

Elle est également la première box au monde à proposer un Wifi 7, qui est cinq fois plus rapide que le Wifi 6 de la Freebox Pop, sortie en 2020. Ce nouveau protocole, qui utilise une nouvelle fréquence, a plusieurs avantages, notamment moins de latence et la possibilité de connecter jusqu'à 100 appareils simultanément. Un répéteur Wifi 7 est également compris dans l'offre, pour permettre de bénéficier de la technologie dans l'ensemble du logement et il sera possible d'en commander d'autres sur le site officiel.

La connectique de la Freebox Ultra est également novatrice, avec 2 ports SFP disponibles (pour profiter de ces débits max) et la possibilité d'ajouter un disque dur NVMe ultra-rapide dans les entrailles de l'appareil. Idéal pour stocker des contenus comme des photos ou des vidéos et y avoir accès sans attendre partout dans la maison.

© Free



UNE NOUVELLE OFFRE DE CONTENUS

Avec sa nouvelle box, Free a également repensé son offre de contenus pour en proposer davantage à ses abonnés. Pour 49,99 € par mois la première année (et 59,99 € par mois ensuite), l'offre Ultra intègre sans surcoût les plates-formes Netflix, Amazon Prime, Disney+, Universal+ et dorénavant la chaine Live Canal+.

A noter : les clients qui souhaiteraient bénéficier des avantages techniques de la Freebox Ultra sans l'ensemble de ces contenu en ont la possibilité grâce à l'offre «Ultra essentiel», disponible pour 39,99 € par mois la première année et dix euros de plus mensuellement ensuite.

© T.Liard/CNEWS



La simplicité d'utilisation et la démarche environnementale ont également été prise très au sérieux, avec l'intégration de nouveaux modes de veille : la veille totale, qui permet de réduire sa consommation quasiment à zéro, et le mode éco Wifi. Toutes les options sont accessibles depuis un smartphone via l'application Freebox Connect.

Il ne reste maintenant plus qu'à attendre la réponse de la concurrence, qui ne doit pas être très sereine face à cette nouvelle offensive, tant sur le plan technique que sur les prix.