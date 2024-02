20 ans de Facebook : voici 4 scandales qui ont entaché l'histoire du réseau social

Lancé le 4 février 2004 sur le campus d’Harvard par Mark Zuckerberg, Facebook fête ses 20 ans ce dimanche. Mais son succès fulgurant a également été accompagné de nombreux scandales au cours de son existence.

20 ans d’existence, mais aussi de déboires majeurs. Avec plus de 3 milliards d’utilisateurs inscrits sur Facebook en 2023, Mark Zuckerberg a fait de son réseau social un véritable empire sur le Web. Mais cet empire a traversé de nombreux moments difficiles, qui ont failli précipiter sa chute.

Les fuites de données personnelles

«Journal intime» de millions d’utilisateurs, Facebook a connu de nombreuses failles au cours de son existence, dont une particulièrement importante qui a été repérée en septembre 2018. Présente sur le réseau social depuis juillet 2017, cette faille de sécurité a permis à des pirates informatiques d’accéder aux données de près de 30 millions de comptes.

Près de la moitié des comptes concernés ont vu leurs données personnelles, ainsi que leurs dernières recherches, dérobées par des pirates, tandis que l’autre moitié des donnés piratées concernaient les contacts, la géolocalisation ou encore les orientations personnelles.

Le scandale Cambridge Analytica

En 2017, près d’un an après l’élection de Donald Trump, un scandale est venu éclabousser la montée au pouvoir du président des États-Unis, ainsi que Facebook : l’affaire Cambridge Analytica. Cette entreprise, spécialisée en conseil de gestion, a été accusée d’avoir contribué à la campagne électorale du milliardaire américain en récoltant des données personnelles d’utilisateurs de Facebook.

Selon les enquêtes, près de 50 millions de comptes ont été touchés par la récolte de données de la part de Cambridge Analytica, permettant d’organiser par la suite un ciblage politique sur le réseau social de Mark Zuckerberg.

La panne mondiale de Facebook

Sept heures d’interruption qui ont coûté des milliards de dollars. Le 5 octobre 2021, Facebook, ainsi que de nombreuses applications du groupe comme WhatsApp, Instagram ou encore Messenger, deviennent subitement inaccessibles aux utilisateurs. Une panne liée aux serveurs de Facebook, hébergés par le réseau social lui-même, qui a également impacté le personnel de l’entreprise.

En effet, plusieurs médias ont dévoilé que les communications internes des employés ont été bloquées, tandis que certains n’ont pu accéder aux locaux de Facebook, retardant les interventions afin de corriger l’incident. D’après Bloomberg, cette panne aurait provoqué une chute des actions de l’entreprise à hauteur de 5 %.

Les Facebook Files

Des révélations qui ont fait trembler Facebook. Alors que les réseaux sociaux déclaraient la guerre aux fake news, une ancienne employée de l’entreprise, Frances Haugen, dévoilait les pratiques problématiques de Facebook.

En révélant de nombreux documents internes du réseau social en septembre 2021, le public découvre que Facebook ne s’était pas préparé efficacement face à la déferlante de fausses informations liées au Covid-19, que la modération manquait grandement d’efficacité et de personnels dans certaines langues, et que la volonté du réseau social à promouvoir les contenus sensationnalistes a mis en avant des contenus violents et exposés aux plus jeunes.