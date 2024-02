TikTok : qu'est-ce que le «looksmaxxing», cette tendance qui fait fureur chez les jeunes hommes ?

Un nouveau concept cartonne sur TikTok. Baptisé «looksmaxxing», il cible les jeunes hommes soucieux d’améliorer leur apparence physique. Mais certaines techniques peuvent avoir de graves conséquences.

Les tendances s'enchaînent sur l’application TikTok. Et en ce moment, c’est le «looksmaxxing» qui fait fureur. Ce concept s’adresse aux jeunes hommes qui souhaitent changer d’apparence et devenir plus attirants. Les adeptes du «looksmaxxing» estiment que la beauté physique est déterminante pour avoir du succès auprès de la gent féminine.

Surfant sur la tendance, plusieurs influenceurs poussent ainsi leur communauté à suivre une série de conseils pour embellir son visage, qui, dans un premier temps, restent classiques et sans danger, comme le blanchiment des dents, le massage facial, ou encore l’épilation du visage.

Ils encouragent aussi leurs abonnés, pour la plupart encore adolescents, à pratiquer le mewing («miaulement» en anglais). Cette technique est censée sculpter la mâchoire, réduire le double menton, et rendre le visage plus harmonieux sans avoir à passer par la case bistouri.

jusqu'à se briser la mâchoire

Plus précisément, le principe est de coller les dents de la mâchoire supérieure et celles de mâchoire inférieure et de placer la langue contre le palais le plus longtemps possible, tout en gardant la bouche fermée. De cette manière, on tonifie les muscles de la mâchoire inférieure en forçant cette dernière à se contracter.

Mais le «looksmaxxing», regroupe plusieurs astuces et certaines sont plus inquiétantes, voire même très dangereuses pour la santé, comme le «starvemaxxing», un régime alimentaire très strict, ou le «bonesmashing», qui consiste à se briser volontairement la mâchoire pour qu'elle soit davantage carrée, à l’angle saillant, et ainsi paraître «plus viril».

Fort heureusement, la grande majorité des utilisateurs s’arrête aux conseils beauté de base, mais certains ont cru à ces fausses promesses et sont allés jusqu’à se fracturer eux-mêmes les os du visage avec des outils, affirme le New York Times.