iPhone tombé à l'eau : pourquoi il ne faut pas le mettre dans du riz, selon Apple

Contrairement à la rumeur, il ne faut surtout pas mettre son iPhone dans du riz après l'avoir fait tomber dans l'eau. Plus qu'inutile, cette action peut même être néfaste pour l'appareil.

La légende urbaine a tout faux. Plonger son iPhone mouillé dans du riz ne ramènera pas votre téléphone à la vie. Apple démonte cette croyance sur son site internet, dans un article posté en janvier dernier.

«Ne mettez pas votre iPhone dans un sac de riz, car de petites particules de cette graminée pourraient endommager votre appareil», alerte même la marque à la pomme. S’il peut absorber un peu l’humidité présente dans le téléphone, le riz ne pourra jamais atteindre et sécher l’eau qui s’est infiltrée dans les circuits.

Beaucoup d’usagers continuent de croire à ce mythe et à le mettre en pratique. Mais c’est lorsqu’ils tentent de rallumer leur mobile après quelques heures dans un bain de riz que le dommage intervient.

Tenter d’allumer ou de brancher un mobile encore humide peut créer créer des courts-circuits qui ont de fortes chances de griller la carte-mère. Même s’il semble s’allumer, il est possible que la corrosion grignote l’intérieur du téléphone à petit feu, jusqu’à ce que celui-ci soit mis HS, quelques jours après.

Un mythe plus vieux que les téléphones...

En réalité, le mythe viendrait d’une revue… des années 1940. La revue Popular Photography publiée en 1946, indiquait que le riz pourrait être nécessaire pour absorber l’humidité sur son matériel dans certains climats.

Mais cette même revue indiquait surtout que le gel de silice était une option bien préférable au riz, car la capacité d’absorption de ce dernier est si basse qu’il en faudrait d’énormes quantités pour obtenir un quelconque effet.

Lorsqu’un smartphone s’octroie une baignade imprévue, la meilleure solution reste de l’éteindre, de le mettre dans un endroit bien ventilé, et de ne pas y toucher pendant une journée idéalement - ou quelques heures au minimum. Ainsi, l’eau pourra sécher sans court-circuit. Enlever la batterie est un véritable plus, si possible.

Selon les recommandations d’Apple, il faut aussi tapoter l’appareil «en gardant le connecteur dirigé vers le bas pour éliminer l’excès de liquide». Mais attention, il ne faut surtout pas chercher à aller plus vite que la musique en séchant le smartphone endommagé à l’aide d’une source de chaleur - type sèche-cheveux par exemple - ou d’une bombe à air comprimé.

Il est aussi vivement déconseillé d’utiliser des serviettes en papier ou des cotons-tiges, qui peuvent laisser des résidus fatals à votre smartphone.