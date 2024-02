Voici les 10 smartphones les plus vendus au monde en 2023

Sans surprise, Apple et Samsung se partagent le top 10 des smartphones les plus vendus dans le monde, avec un avantage pour la marque américaine qui s'est emparée des sept premières positions du classement. Voici le top 10 des téléphones les plus vendus au monde en 2023.

iphone 14

Sur l'ensemble de l'année 2023, l'iPhone 14 a représenté 3,9% des ventes dans le monde et 19% des ventes totales d'iPhones. Un chiffre très important mais qui ne rivalise pas avec l'iPhone 13, véritable best-seller de l'année 2022 qui représentait 28% des ventes de la marque américaine.

iphone 14 pro max

Juste derrière, on retrouve un autre iPhone 14, cette fois-ci le Pro Max avec 2,8% des ventes dans le monde. Apple s'était vanté d'avoir franchi des étapes importantes avec ce nouveau modèle, il n'a visiblement pas décu puisqu'il fait partie des best-sellers de l'année 2024. Son interface et sa batterie longue durée ont également été loués par les consommateurs.

iphone 14 pro

Il vient compléter un podium 100% «14». Avec 2,4% des ventes mondiales, l'iPhone 14 pro max est doté d'une puce A16 Bionic qui permet de traiter plus rapidement les données. Le téléphone est également équipé d'un processeur à 6 coeurs et de nouvelles fontionnalités qui améliorent les photos.

iphone 13

Au pied du podium, on retrouve l'iPhone 13, qui reste une valeur sûre de la marque à la Pomme. Il représente encore 2,2% des ventes dans le monde, certainement grâce à la sortie des téléphones suivants qui lui permettent de voir son prix baisser légèrement et être plus accessible que la gamme 14.

iphone 15 pro max

La cinquième place revient à l'iPhone 15 Pro Max et ses 1,7% de ventes dans le monde. L'un des plus grands smartphones qu'Apple ait jamais crée, est considéré par beaucoup comme «le plus cher et le meilleur». Il est globalement un peu meilleur que les autres dans tout, mais le prix reste très élevé... Ce qui ne l'empêche pas d'être dans le top 5 des smartphones les plus vendus de l'année 2024.

iphone 15 pro

Il n'apporte que très peu de changements par rapport au 14 Pro Max, mais beaucoup de consommateurs troquent leur téléphone chaque année pour prendre le dernier sorti. Cela permet à l'iPhone 15 pro d'entrer dans le top 10 et de représenter 1,4% des ventes mondiales.

Iphone 15

A la septième place, l'iPhone 15. Relativement bien noté, il apporte satisfaction au consommateur sans ajouter d'immenses nouveautés par rapport au précédent. Avec 1,4% de ventes dans le monde, il convient parfaitement à ceux qui souhaitent rester dans l'écosystème de la Pomme et qui n'ont pas renouvelé leur appareil depuis plusieurs années.

Samsung galaxy A14 5G

Ce n'est qu'à la huitième place du classement que l'on retrouve un téléphone n'appartenant pas à Apple. Avec une part de marché de 1,4%, l'A14 de Samsung est donc le meilleur téléphone du monde derrière les indéboulonnables iPhones.

Samsung galaxy A04E

Le Samsung Galaxy A04e est l'un des 3 smartphones de la gamme A04 de Samsung annoncés fin 2022. Il est disponible à un prix très abordable (moins de 200 euros) ce qui fait de lui, un téléphone recherché. Il est relativement bien noté par les consommateurs avec une batterie très résistante, et représente 1,3% des ventes mondiales.

samsung galaxy a14 4G

Pour cloturer ce classement, on retrouve le smartphone efficace par excellence. Le Galaxy A14 de Samsung compte parmi les smartphones les plus accessibles de la famille estampillée A et c'est l'un des best-sellers du géant sud-coréen. Sorti en 2023, il représente 1,3% des ventes de smartphones dans le monde.