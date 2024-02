RATP : à quoi servent ces exosquelettes utilisés par les agents ?

Plusieurs centaines d'agents de la RATP sont désormais équipés d'exosquelettes dans le cadre de leurs missions, notamment celles liées à la maintenance.

Une innovation pour le bien-être de près de 300 agents de la RATP. Depuis plusieurs mois, la RATP a investi dans plus d’une centaine d’exosquelettes destinés à ses employés, une première à une telle échelle dans une entreprise en France.

Comme l’indique la Régie autonome des transports parisiens sur son site internet, l’objectif de ces exosquelettes est «d’aider les salariés dans leurs opérations de maintenance des portes des matériels roulants, et de rendre le travail moins éprouvant», permettant également «de réduire la sollicitation des muscles les plus utilisés lors des travaux de maintenance».

Concrètement et comme le montre la vidéo ci-dessous, cet exosquelette intègre des systèmes composés de supports en métal et caoutchouc permettant de donner plus de force et de résistance à son porteur sans pour autant l'empêcher d'effectuer les mouvements liés à sa tâche.

La mise en place de cette technologie au sein des équipes de la RATP s’est inscrite dans le programme sur les nouvelles technologies d’assistance physique, «qui met à profit les technologies d’exosquelettes et autres robots pour améliorer les conditions de travail des salariés», explique encore l’entreprise, qui va poursuivre son amélioration des conditions de travail à l'avenir.