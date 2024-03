Google Maps : pourquoi n'est-il plus proposé dans vos recherches ?

Les différents services développés par Google, notamment Maps, sont fortement altérés en raison en raison du Digital Markets Act (DMA), un règlement européen qui entre en vigueur ce mercredi 6 mars.

En quête d'une adresse ou d'un itinéraire adapté ? Un changement ne vous a sans doute pas échappé ces derniers jours. En raison du Digital Markets Act (DMA), le règlement sur les marchés numériques qui veut mettre fin à la domination des géants du Net, la fonctionnalité Google Maps est fortement altérée.

Lorsqu'on tape une adresse postale dans le moteur de recherche Google, Maps n'apparaît plus dans les résultats, sous la forme d'un petit encart. Désormais, place à une image statique et aucun lien n'est fourni pour accéder au raccourci de l'application.

Un service qu'il est possible de rétablir

Pour expliquer la disparition du bouton Maps en haut du site, sous la barre de la recherche, une loi : le DMA, qui entend réguler les grandes sociétés numériques. Même si Google avait prévenu, en amont, des changements prévus dans son moteur de recherche, la rupture peut être significative pour ses utilisateurs.

Mais, comme l'expliquent certains forums, il est possible de rétablir le service Google Maps. Pour ce faire, il faut se rendre dans les services Google associés et cocher les applications souhaitées. Youtube, Chrome, Shopping, Play et les services publicitaires peuvent être de nouveau liés au moteur de recherche. Néanmoins, le changement ne sera pris en compte qu'à compter du 6 mars 2024, date de l'entrée en vigueur du Digital Markets Act.