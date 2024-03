Bitcoin : pourquoi son cours explose-t-il à nouveau en 2024 ?

Ce mardi 5 mars, la plus célèbre cryptomonnaie a atteint un nouveau record à plus de 69.000 dollars, (environ 65.000 euros). Cette hausse spectaculaire s'explique par plusieurs raisons.

La monnaie électronique la plus connue du monde refait parler d'elle. Après avoir, plongé en 2022 suite à la faillite de certains opérateurs du secteur, le bitcoin a atteint ce mardi 5 mars un nouveau record à plus de 69.000 dollars (environ 65.000 euros).

Pendant les douze derniers mois, sa valeur a augmenté de plus de 200% et cette remontée vertigineuse est due à plusieurs facteurs.

Un environnement boursier favorable

Tout d'abord, un changement de législation à la Bourse. Le 10 janvier dernier, le gendarme des marchés financiers américains, la SEC, a approuvé des fonds d'investissement (ETF) dont la valeur est indexée sur celle du bitcoin.

Cela permet à un plus grand nombre de personnes de placer des liquidités dans cette cryptomonnaie et le flux massif d'argent réel gonfle la valeur de la monnaie électronique.

Ensuite, le cours du bitcoin a été stimulé par les prévisions de la Réserve fédérale américaine (FED) et des autres grandes banques centrales. La réduction de leurs taux d'intérêt cette année a diminué l'attractivité du dollar et des bons du Trésor américains auprès des investisseurs.

Le bitcoin va devenir plus rare

Enfin, la hausse du cours est également favorisée par ce que les professionnels du secteur appellent le «halving», ou réduction de moitié. Tous les quatre ans, le nombre de bitcoin en circulation est divisé par deux afin de maintenir leur création sous contrôle.

Mécaniquement, ils sont plus rares et leur valeur augmente. «Le prix du bitcoin a augmenté de plus de 600%» depuis le dernier halving de mai 2020, explique Simon Peters, analyste d'eToro à nos confrères du Monde.

Il est donc fortement probable que la cryptomonnaie établisse de nouveaux records lors de la future opération de halving qui aura lieu en avril prochain.