X (ex-Twitter) : vers une refonte de l’affichage de votre fil d’actualité ?

Elon Musk souhaite modifier l’interface de la plate-forme X, en laissant comme seul élément visible le nombre de fois où une publication a été vue, seul élément qu’il ne juge pas encombrant.

Un énième changement pour X a été annoncé par son patron, Elon Musk. La plate-forme pourrait cesser d’afficher le nombre de likes et de republications d’un tweet, n’épargnant que le nombre de fois où la publication est apparue dans le fil d’actualité des utilisateurs.

Une décision annoncée par le milliardaire lors d’un discours tenu au cours d’une conférence consacrée à la technologie et aux médias de Morgan Stanley. Il a alors expliqué qu’il pensait que l’affichage de ces données donnerait une impression de désordre sur la plate-forme.

That is definitely happening. Just view count, as proxy for the other metrics, will show on the timeline

— Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2024