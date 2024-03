Bitcoin : un juge britannique estime que Craig Wright n'est pas le créateur de cette cryptomonnaie

Malgré ses revendications, Craig Wright, un informaticien et entrepreneur australien, n'est pas le créateur du bitcoin, a tranché un juge britannique, ce vendredi 14 mars.

Le mystère reste entier. Ce vendredi, un juge britannique a estimé que Craig Wright, qui prétendait être l'inventeur du bitcoin depuis 2016, n’est pas le créateur de la cryptomonnaie, à l'issue d'un procès l'opposant à une organisation du secteur.

«Je suis arrivé à la conclusion que les preuves sont accablantes» pour déclarer que «le Docteur Wright n'est pas la personne qui a créé le système bitcoin», ni «l'auteur des versions initiales du logiciel bitcoin», a déclaré James Mellor à l'issue du procès, expliquant qu'il exposerait son raisonnement dans son jugement détaillé à venir, sans toutefois indiquer de date de publication.

Le faux «Satoshi Nakamoto»

Le magistrat a affirmé que l'informaticien et entrepreneur «n'est pas l'auteur du livre "blanc" du bitcoin», qui est un texte détaillant les principes fondateurs de cette devise virtuelle. L’homme âgé de 53 ans n’est pas non plus celui qui «a opéré sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto (l'énigmatique développeur connu comme le père du bitcoin) durant la période de 2008 à 2011», a également affirmé le juge.

Pendant près de six semaines, la Haute Cour de Justice britannique a examiné les allégations de celui qui est appelé «Faketoshi» (pour «faux Satoshi»), par ses opposants. L'Australien affirmait notamment détenir les droits d'auteur sur le «livre blanc» fondateur et le code du bitcoin.

Jonathan Hough, l'avocat de la Crypto Open Patent Alliance (Copa), a déclaré ce mardi 12 mars que «Dr Wright n’est pas parvenu à fournir ne serait-ce qu’un seul document vérifiable et fiable pour appuyer» ses dires. Cette association, qui vise à supprimer des brevets sur les technologies liées aux cryptomonnaies, compte parmi ses membres des acteurs majeurs du secteur, tels que la plate-forme d'échanges Coinbase et la société Block, spécialisée dans les paiements numériques.

Attaqué pour «parjure et entrave au cours de la justice»

Les spécialistes en informatique des deux camps ont déterminé que le fichier source du document inaugural du bitcoin aurait été créé avec le logiciel OpenOffice, et non avec le système de préparation de textes LaTeX comme le prétend Craig Wright.

La COPA «demandera après jugement» aux procureurs britanniques d'envisager des poursuites pénales pour «parjure et entrave au cours de la justice», a expliqué l'organisation dans ses argumentaires finaux écrits, consultés par l'AFP.

L'issue de cette affaire affectera également une autre affaire dans laquelle Craig Wright est opposé à 26 développeurs, des individus et des sociétés telles que la plate-forme Coinbase, qu'il accuse de violation de ses droits de propriété intellectuelle.