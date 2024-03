Une IA permet de générer une conversation virtuelle avec d'anciens héros de la Seconde Guerre mondiale

Après quatre ans de travail, le musée de la Seconde Guerre mondiale à la Nouvelle-Orléans propose aux visiteurs de rencontrer virtuellement d'anciens héros de la guerre à travers une IA, capable de générer une conversation instantanée.

Une IA pour témoigner de l'Histoire ? C’est une grande nouveauté, qui pourrait inspirer d’autres musées à l’avenir. L'exposition «Voices From the Front» au musée de la Seconde Guerre mondiale à la Nouvelle-Orléans propose depuis une semaine une expérience bien particulière. Une intelligence artificielle permet de communiquer virtuellement avec des anciens combattants de la guerre de 39-45 et d'autres témoins américains… sans que la discussion ne soit préenregistrée.

Il suffit de choisir à qui l’on veut s’adresser parmi une liste et la personnalité choisie apparaît à l’écran, assise sur un fond noir. Le visiteur entame alors la discussion et le personnage, qui a tout l’air d'être réel, répond en quelques courts instants, le temps d’analyser la question.

Des témoignages pour reconstruire l'histoire

Parmi la liste, on retrouve notamment une infirmière militaire qui a servi aux Philippines, une ouvrière d’usine aéronautique, un ancien marine devenu ambassadeur et Margaret Kerry, une danseuse qui s’est produite dans des spectacles pour les soldats et qui, après la guerre, est devenue un modèle pour le personnage de la Fée Clochette dans les productions Disney.

Le projet se construit autour du témoignage d’un groupe de 18 héros de la Seconde Guerre mondiale dont il a fallu, à chacun, poser plus de 1.000 questions. Pour reconstruire l'Histoire, les témoins ont dû partager leur expérience du conflit mais aussi se confier sur leur vie personnelle.

La base de données, déjà riche à l’ouverture de l’exposition, ne cesse de s’enrichir depuis car, au fur et à mesure des questions posées, l’IA intègre de nouveaux contenus et apprend elle-même pour proposer de nouvelles interactions, ce qu'on appelle «l'apprentissage profond».