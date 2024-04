Galaxy Book4 Pro 360 : on a testé le dernier ordinateur de Samsung et voici notre avis

La marque sud-coréenne Samsung a commercialisé son dernier ordinateur portable haut de gamme, le Samsung Galaxy Book4 360 Pro. Nous avons pu le tester et voici notre avis.

Pour ce début d’année 2024, Samsung a misé sur du haut de gamme. Après avoir commercialisé le Galaxy S24 et ses variantes du côté de la téléphonie, la marque sud-coréenne a également gâté les adeptes de PC avec le Galaxy Book4 360 et sa variante Pro, que CNEWS a pu tester. Voici notre avis sur le dernier ordinateur de Samsung.

Comme à son habitude, Samsung a misé sur un ordinateur au design simple, avec un corps en aluminium gris et un capot marqué d’une simple gravure avec le nom de Samsung.

Doté d’un écran tactile AMOLED de 16 pouces et malgré des dimensions conséquentes (35,5 x 25,2 x 1,28 cm), le Galaxy Book4 Pro 360 semble adapté au transport dans un sac, avec un poids de 1,6 kg.

Un stylet fourni

Le châssis de l’ordinateur est également doté de quatre patins en caoutchouc, permettant une adhérence maximale pour un travail sur un bureau ou toute autre surface plane.

© Samsung

En ce qui concerne la charnière, elle est composée de deux points d’attache permettant une transition fluide, tout en assurant une solidité maximale, vers le mode tablette du Galaxy Book4 Pro 360.

Pour compléter l’écran tactile de 16 pouces, Samsung a ajouté un S-Pen, un stylet permettant de prendre des notes manuscrites ou de dessiner librement sur des applications dédiées. Malheureusement, ce stylet très utile ne possède pas de compartiment dédié pour son rangement et ne peut être posé sur une zone magnétique dédiée sur le capot arrière de l’ordinateur.

Le placement du trackpad, excentré sur la gauche, est également un petit regret, notamment pour les habitués des ordinateurs classiques, qui disposent d’un trackpad plutôt centré. À noter la présence, sur la version testée, d’un pavé numérique sur le clavier.

Des composants de qualité intégrés dans le notebook

Sur l’aspect technique, Samsung a décidé de miser sur des composants de qualité pour son tout dernier ordinateur, à commencer par le processeur : un Intel Core Ultra 7 155Hh, épaulé par 16 Go de RAM.

Côté graphique, c’est une carte graphique Intel Arc qui est intégrée au Book4 Pro 360 et qui permet de jouer à certains jeux, comme League of Legends ou encore Fortnite, ou encore utiliser des logiciels de montage, ce qui est un point positif pour Samsung par rapport à d’anciens notebooks de la marque.

En revanche, il ne faudra pas espérer pouvoir jouer à des jeux en open world avec des capacités graphiques au maximum, sous peine de perdre toute fluidité ou un risque de surchauffe de l’ordinateur.

Au niveau de l’autonomie, Samsung marque un bon point avec sa batterie de 76 Wh et un chargeur de 75 Watts, similaire à celui d’un smartphone et capable de recharger le Book4 en deux heures environ, alors que l’ordinateur a une autonomie de près de douze heures pour un usage classique et sans multimédia.

© Samsung

Situés sous le châssis avant, les haut-parleurs de la marque AKG permettent d’avoir un son plus que satisfaisant, malgré un emplacement qui n’est pas le plus idéal. En ce qui concerne la webcam FHD 1080p, elle permet d’effectuer des appels vidéos de bonne qualité, bien qu'il soit dommage que le Galaxy Book4 soit equipé «seulement» d'une carte WiFi 6E.

Équipé du système d’opération Windows 11, le Book 4 Pro 360 possède la suite logicielle de Samsung préinstallée, qui peut perdre rapidement les utilisateurs qui ne sont habitués aux programmes de la marque.

Au final, le dernier ordinateur portable de Samsung apparaît comme un notebook plutôt ergonomique avec des performances plus qu’intéressantes, le tout dans un ordinateur spacieux sans être encombrant.

On regrettera peut-être quelques petits détails par rapport au trackpad mal placé ou à l'absence de rangement pour le S-Pen, qui peut être perdu rapidement pour les personnes les plus tête en l'air.

Samsung Galaxy Book4 Pro 360, entre 1.999 euros (512 Go) et 2.199 euros (1 To).