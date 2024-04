Coco : quel est ce site au cœur du guet-apens mortel de Philippe à Grande-Synthe ?

Le site internet coco.fr est au cœur de l'affaire concernant la mort de Philippe, tué à Grande-Synthe dans la nuit du 15 au 16 avril par deux adolescents de 13 et 14 ans.

Avec la mort de Philippe à Grande-Synthe (Nord), le débat autour de Coco pourrait être relancé. Tué dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 avril par deux adolescents de 13 et 14 ans, Philippe, 22 ans, a été pris pour cible par ces deux individus qui avaient donné rendez-vous un homme, en se faisant passer pour une jeune fille rencontrée sur coco.fr, d’après leur déclaration en garde à vue.

Ce site Internet, lancé en 2003, possède une réputation sulfureuse, notamment auprès de la génération qui a connu les débuts du Web en France. Chat en ligne anonyme, coco.fr possède de nombreux salons privés dans lesquels les utilisateurs peuvent discuter, ainsi qu’un système de message privé entre utilisateurs.

Capture d'écran de la page d'accueil de coco.fr

Mais sur ces différentes interfaces, de nombreux débordements peuvent être constatés aussi bien dans les messages que dans les pseudonymes des utilisateurs. Les propositions de prestations sexuelles tarifées, la vente de drogue ou encore l’envoi de contenu sexuel, y compris pédopornographique, sont régulièrement visibles sur le site.

En entrant sur le site sous une fausse identité, nous avons reçu de nombreux messages d'hommes âgés entre 20 et 70 ans en l'espace de quelques minutes, avec des propositions indécentes, à la limite du légal.





Capture d'écran d'un message reçu sur coco.fr



Un site impliqué dans de nombreuses affaires judiciaires

Sans modération et disposant d’une interface très peu modernisée, le site coco.fr a été au cœur de plusieurs affaires judiciaires par le passé, comme celle des viols de Mazan : entre 2011 et 2020, une femme, droguée à son insu par son mari, a été victime de multiples viols par 51 hommes, invités par ce dernier via le chat de Coco.

Le père de famille avait également été accusé d'avoir pris des photos de sa fille à son insu, avant de les partager sur la plate-forme.

En 2018, Michel Sollossi a été tué par un homme rencontré sur ce même chat en ligne. Une agression au caractère homophobe qui n’est pas un fait rare et qui est souvent décriée.

En 2023, l’association SOS Homophobie a lancé un appel aux pouvoirs publics afin de fermer le site, hébergé sur l’île britannique de Guernesey en 2023 et appartenant à la société bulgare Vinci SA.