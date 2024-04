Tesla : le Cybertruck exposé au salon VivaTech dans le cadre d’une tournée en Europe

Le Cybertruck sera exposé en France dès le 22 mai, ainsi que dans plusieurs pays d'Europe, à l'occasion d'une première tournée d'exposition en dehors des États-Unis.

Une première sortie sur le continent européen pour le Cybertruck de Tesla. Le constructeur américain a annoncé que son véhicule phénomène sera visible en Europe, du 30 avril au 7 juillet dans le cadre d’une tournée intitulée «Cyber Odyssey».

.@Cybertruck will be touring Europe & the Middle East for the next ~2 months





All events & tour stops here https://t.co/LPyyqzjMdz





Additional dates will be announced throughout the tour pic.twitter.com/Id2OHlZ026

— Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) April 30, 2024