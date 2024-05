Robotique : Boston Dynamics fait danser son robot-chien Sparkles pour la journée mondiale de la danse (vidéo)

Pour célébrer la journée internationale de la danse, lundi 29 avril, les spécialistes en robotique de Boston Dynamics viennent de publier un nouveau clip mettant en scène Spot, leur célèbre robot-chien.

Référence dans le domaine de la robotique, Boston Dynamics aime mettre ses machines en avant au gré de chorégraphies amusantes. Ce lundi 29 avril, la société américaine a choisi de faire danser son chien lors de la journée internationale de la danse.

Grâce à l'outil Choregrapher, outil conçu pour programmer facilement des séquences de mouvement complexes, leur robot-chien a dansé pendant une dizaine de secondes. L'outil avait été dévoilé l'an dernier, pour la première fois dans une vidéo promotionnelle, où l’on voit Spot se déhancher aux côtés du groupe sud-coréen BTS.

Une danse insolite

Cette nouvelle danse insolite montre qu'il est devenu encore plus aisé de programmer des séquences difficiles. On sait notamment que la NASA envisage d'envoyer quelques exemplaires sur Mars dans les prochaines années afin de faciliter l'exploration de la planète rouge, Spot se montrant plus agile qu'un gros rover.

Les ingénieurs de Boston Dynamics sont encore discrets sur les capacités de ce modèle 2.0 du robot-chien. Le premier modèle était capable de faire des acrobaties assez remarquables.