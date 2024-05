GPT-4o : quelles sont les nouveautés de cette nouvelle version de ChatGPT ?

Ecouter des consignes par voie audio, comprendre des émotions humaines grâce à une analyse faciale, chanter des chansons qu'il créé lui-même ? ChatGPT est capable de tout cela, et bien plus encore grâce à la dernière mise à jour 4o.

Le 30 novembre 2022, la technologie entrait dans une nouvelle dimension avec la naissance de ChatGPT. Depuis, l'outil n'a pas arrêté à se développer, jusqu'à atteindre sa version 4o (à prononcer «O» comme la lettre et non «zéro»), depuis quelques jours. On repousse un peu plus les limites de la technologie.

plus de fonctionnalités gratuites

Pour (dé)montrer toutes les nouvelles caractéristiques de son joyau, la société de création d'intelligence artificielle OpenAI a proposé un live YouTube, où elle a mis son outil à contribution. En s'appuyant sur le modèle 4 qui permettait de générer du code, traiter des images, comprendre 26 langues mais surtout qui s'adaptait à des tonalités et des émotions humaines. Cette capacité de l'IA de s'adapter et diversifier ses réponses en fonction d'un contexte spécifique sont à présent magnifiées par un système beaucoup plus puissant et fluide, avancent en substance ses concepteurs.

A présent, il lui est possible de répondre en direct à plusieurs individus s'adressant à lui, le tout en analysant les émotions de chaque personne. Dans la démo proposée, trois employés d'OpenAI s'adressaient par exemple à la machine. Elle a également montré des progrès dans la créativité en écrivant une contine pour enfant qu'elle a créé en direct. Enfin, ChatGPT a traduit une discussion entre une personne parlant anglais et l'autre parlant italien.

Les créateurs ont également rénové leur interface sur ordinateur, qui propose à présent presque autant de fonctionnalités aux utilisateurs non-payants qu'à ceux qui ont adopté ChatGPT Plys. La différence se fait surtout sur la limite de caractères jusqu'à cinq fois supérieure pour la version payante.

«GPT-4o est bien meilleur que n'importe quel modèle»

Lors de sa présentation, OpenAI a affirmé que «GPT-4o est bien meilleur que n'importe quel modèle existant pour comprendre et discuter des images que vous partagez». Un message promotionnel mais aussi probablement directement destiné à son rival : Google Gemini.

De nombreux progrès, qui semblent encore creuser l'écart entre ce que peut faire l'humain et la machine. Mais rassurez vous, il existe encore quelques tâches que la machine ne saurait effectuer.

Les Charades, comme me l'a confié ma copine à l'instant, c'est le nouveau test de Turing. Les machines sont LARGUÉES. pic.twitter.com/ZcEQL8YjYf — Vincent Flibustier (@vinceflibustier) May 14, 2024

A moins que ce ne soit pour la prochaine mise à jour...