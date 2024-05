Vivatech 2024 : intelligence artificielle, tech durable... Voici 4 innovations qui seront présentées sur le salon

Le salon Vivatech ouvre ces portes ce mercredi 22 mai, et ce, jusqu'au 25 mai. Durant ces quelques jours, de nombreuses innovations et solutions technologiques seront présentées aux professionnels et au grand public.

C’est l’un des événements majeurs du secteur technologique. Dès ce mercredi 22 au 25 mai, Vivatech, le salon des nouvelles technologies, sera installé à Paris, à la Porte de Versailles. Pour cette huitième édition, de nombreuses start-up et géants du monde de la tech seront au rendez-vous dans le cadre de conférences, mais également pour la présentation d’innovations. Voici quatre innovations et thèmes qui seront présentés au salon Vivatech au cours des prochaines journées.

L'intelligence artificielle au service de la prévention

Le secteur le plus tendance du moment dans le monde de la tech. En pleine démocratisation grâce à ses usages divers et variés, l’intelligence artificielle sera au cœur de Vivatech pour cette 8e édition. Un espace, nommé «AI Avenue», sera entièrement dédié aux innovations impliquant l’emploi d’IA.

Parmi les innovations qui pourront être retrouvées dans cette zone figurent Vitafluence, qui permet d’améliorer les solutions médicales pour des patients en se basant sur les données et l’intelligence artificielle. Plusieurs entreprises françaises qui emploient l’IA seront également présentes pour montrer leurs produits à l'image d'Everdian, qui est capable de détecter et d’anticiper des crises.

Une prothèse bionique

L’intelligence artificielle est présente dans de nombreuses innovations qui seront présentées lors de Vivatech, comme la prothèse bionique «Esper Hand» de l’entreprise américaine Esper. En développement depuis plusieurs années, cette prothèse possède une dextérité «semblable à celle d’un humain qui apprend au fil du temps», comme l’indique Dima Gazda, co-fondateur de l’entreprise.

Esper Hand Makes a Hand pic.twitter.com/SddqXXgRdX — Esper Bionics (@EsperBionics) October 17, 2023

Alimentée par l’intelligence artificielle, cette prothèse destinée aux personnes ne pèse que 380 grammes et a remporté de nombreux prix d’innovations au cours des dernières années, ce qui en fait une solution viable pour le futur.

La technologie au service de l'écologie

Au cours de cette édition 2024 de Vivatech, les solutions durables et l’innovation écologique seront également mises en avant sur l’«Impact bridge», un espace de 1.500 m2 où de nombreuses solutions et start-up seront réunies afin de présenter des innovations destiner à rendre le monde plus vert à l’aide de la technologie.

Certains géants du secteur de la mobilité seront présents, comme Peugeot avec son concept car électrique Inception, qui sera doté d’un système de recharge ultra-rapide, ou encore Volocopter avec ses aéronefs-taxis électriques.

D’autres entreprises, moins puissantes mais aux solutions tout autant innovantes, seront de la partie, dont Bioteos. Cette entreprise française a produit un purificateur d’air à base de microalgues, permettant de filtrer les polluants atmosphériques, mais aussi les virus et bactéries

Le Cybertruck

Ce sera l’une des attractions de Vivatech. Commercialisé depuis quelques mois aux Etats-Unis, le Cybertruck de Tesla fera sa première apparition sur le sol français à l’occasion du salon Vivatech. Le véhicule tout-terrain vendu par Elon Musk, qui avait pris part au salon lors de la précédente édition, devrait attirer de nombreux regards en raison d’un style très géométrique.

Concentré de technologie, ce véhicule électrique de Tesla n’est pas encore commercialisé en Europe et pourrait rencontrer des difficultés de commercialisation en France en raison de manquements aux règles de sécurité nationales concernant les véhicules.