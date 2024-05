«POV» : quelle est la signification de cette expression souvent utilisée au début des vidéos TikTok et Instagram ?

Omniprésente sur un bon nombre de vidéos publiées sur TikTok ou Instagram, l’expression «POV» n’a aucun secret pour les usagers habitués aux réseaux sociaux, mais suscite toujours l’interrogation des moins initiés. Alors que signifient ces trois lettres ?

Si les tendances (surtout appelées «trends») se suivent et changent au gré de la pop culture, de l’actualité ou encore de la musique, le monde de TikTok est aussi régi par des codes, qui persistent depuis plusieurs années.

Parmi eux, figure le fameux «POV». Acronyme de «point of view» («point de vue», en français), l’abréviation est généralement utilisée avant de décrire une situation, dont la réaction est mimée soit par une mise en scène de l’auteur de la vidéo, soit par un «meme vidéo, souvent détourné de son sens initial à des fins humoristiques. En résumé, «POV» pourrait être remplacé par «imagine».

Ainsi l’idée est d’amuser l’internaute en le faisant s’imaginer dans une situation bien précise, dont il pourrait se sentir proche et à laquelle il pourrait s’identifier. L’acronyme «POV» devient alors un code fédérateur permettant de rire collectivement de situations pouvant être vécues par un grand nombre de personnes.

Par exemple, l’extrait vidéo ci-dessus demande à son internaute d’imaginer être avec un potentiel partenaire amoureux qui lui dit être «entrepreneur» et «futur rappeur», et mime sa réaction avec un extrait vidéo viral du moment : «I don’t fancy little boys, without a job» («Je n'aime pas les petits garçons, sans travail»), peut-on entendre dans cet extrait.

La vidéo vient de l’interview de Fiona Harvey, la personne qui aurait inspiré le personnage déroutant de Martha, dans la série Netflix Baby Reindeer, qui a connu un franc succès. Mais en fonction des tendances du moment, il peut s’agir d’un son audio, d’une chorégraphie, d'une gestuelle, ou d’une chanson.

Aujourd’hui, le hashtag #POV compte à ce jour plus de 60,4 millions de publications, et le chiffre continue de grimper. L’acronyme est devenu un des codes de TikTok les plus évidents, à tel point que les utilisateurs ne l’ajoutent parfois même plus dans la description de leur publication.