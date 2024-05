Des guides pour apprendre la sextorsion en vente sur les réseaux sociaux

Selon la BBC, des criminels mettraient en vente des guides pour apprendre la sextorsion, directement sur les réseaux sociaux. Ce crime, qui consiste à extorquer de l'argent à une victime à la suite d'un chantage à caractère sexuel, explose aussi en France.

Apprendre à faire chanter des victimes, c’est ce que proposeraient des vidéos postées sur les réseaux sociaux. D’après une enquête de la BBC, des criminels auraient trouvé un nouveau filon pour se faire de l'argent dans la réalisation de ces guides de sextorsion.

Ces formations indiqueraient, en détail, les étapes pour commettre ces crimes et extorquer de l’argent après un chantage à caractère sexuel. Comment obtenir des numéros de téléphone intraçables, créer des faux comptes, utiliser des méthodes de paiement sécurisées mais aussi, comment s’inventer un personnage crédible.

Ainsi, ces guides montreraient comment se faire passer pour une jeune femme pour, par la suite, tromper une victime et la convaincre d’envoyer des images sexuellement explicites. Ces photos sont récoltées dans l’unique but de faire du chantage à la victime. La demande est, le plus souvent, financière.

Des cibles de plus en plus jeunes

Selon Paul Raffile, expert en sextorsion interrogé par le média britannique, le phénomène est maintenant une «menace massive» pour les enfants. En effet, si la sextorsion concerne aussi les adultes, elle touche de plus en plus les adolescents, très présents sur les réseaux sociaux. Selon lui, les criminels trouveraient des nouvelles victimes en visitant les comptes des clubs sportifs des lycées.

Pour l’expert, les grandes entreprises n’agiraient pas assez pour mettre un stop à ces crimes qui «explosent sur Instagram et Snapchat». Il demande d’ailleurs que ces plates-formes soient plus «agressives» contre les agissements de ces criminels.

Interrogé par la BBC, Snapchat aurait assuré «augmenter les efforts pour combattre» ces crimes. Meta, à la tête d’Instagram, affirme également offrir une «option pour signaler les personnes menaçant de divulguer des images sexuellement explicites».

En France, le nombre de signalements pour des chantages à la photo ou vidéo intime a explosé. Selon France Bleu, le nombre de cas est passé d’une dizaine de signalements il y a trois ans, à 12.000 en 2023. D’après le média, il y aurait de plus en plus d’escrocs basés en France. Ces criminels seraient également de plus en plus jeunes et ciblent à 60%, des garçons.

Selon la loi, les criminels encourent jusqu’à sept ans de prison et 100.000 euros d’amende.