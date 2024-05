«Ten Ten» : quelle est cette nouvelle application jugée «dangereuse», dont les adolescents raffolent ?

Ten Ten, une nouvelle application française qui transforme les smartphones en talkie-walkie, connaît un succès fulgurant auprès des adolescents. À peine hissée au rang des applications les plus populaires du moment, elle suscite déjà des critiques.

Top 1 sur l'App Store et le Google Play Store, Ten Ten, cette nouvelle application créée par deux Français, cumule déjà plus d'un million de téléchargements. Elle est devenue en quelques semaines la star des cours de récréation.

Le principe est simple : les utilisateurs peuvent communiquer vocalement en direct les uns avec les autres. Il suffit de créer un profil, d'ajouter des contacts et d'appuyer sur un bouton pour parler. Les messages vocaux sont instantanément diffusés sur les haut-parleurs des destinataires, même si leur téléphone est verrouillé.

Des messages diffusés sur haut-parleur, instantanés et sans filtre

Cependant, ce mode de communication sans filtre et sans limite suscite également des inquiétudes. En effet, les utilisateurs peuvent recevoir des messages vocaux à tout moment, y compris la nuit ou en cours. Cela peut entraîner des nuisances sonores importantes et une exposition involontaire de la vie privée.

La facilité de diffusion des messages vocaux fait également craindre des dérives, notamment en matière de harcèlement et de cyberintimidation. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des jeunes utilisant Ten Ten pour faire des canulars humiliants à leurs camarades.

UNE APPLICATION À UTILISER AVEC PRUDENCE

Face à ces inquiétudes, il est important d'utiliser Ten Ten avec prudence. Il est conseillé de désactiver les notifications la nuit et dans les lieux calmes, et de limiter le nombre de contacts autorisés à envoyer des messages vocaux. Il est également important de sensibiliser les jeunes aux risques de harcèlement et de cyberintimidation en ligne. «C'est dangereux !», alerte Keonii, suivi par plus de 286.000 personnes sur TikTok.

Pour éviter d'être dérangé, il est conseillé de laisser son téléphone en mode «ne pas déranger», en mode avion, ou éteint. «N'allez jamais en cours avec votre téléphone si l'application est installée», conseille Wissam, suivi par 563.600 personnes sur Tiktok. «Hier, j'avais un contrôle. Et pendant le silence, un de mes potes me parlait sur Ten Ten».

Peu rassurant, la politique de confidentialité de l'application n'est «pas encore finalisée». Cependant, l’application assure que «toutes vos conversations sont éphémères, nous ne pouvons pas les écouter car nous ne les stockons pas».