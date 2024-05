«Il vomit des théories du complot hallucinantes» : Yann LeCun, le «parrain de l'IA» s'attaque violemment à Elon Musk sur les réseaux

Le milliardaire Elon Musk et le chercheur Yann LeCun, en charge de l'IA chez Meta, se sont livrés à une passe d'armes impressionnante sur X (anciennement Twitter) sur le sujet de l'intelligence artificielle.

Elon Musk s’est trouvé un adversaire de poids. L’excentrique milliardaire poursuit l’extension de son empire entrepreneurial et se frotte désormais au monde de l’IA avec sa toute nouvelle société xAI. Exit, les sorties médiatiques sur le conflit israëlo-palestinien ou le rachat de Twitter, le nouveau dada d’Elon Musk est l’intelligence articificielle. Et en la matière, il a trouvé un adversaire de poids (comme souvent lors de ses prises de positions polémiques). Cette fois c’est un français, une sommité en matière d'IA, Yann LeCun qui n’a pas pu s'empêcher de s'opposer au fondateur de SpaceX sur les réseaux sociaux.

- claims to want a "maximally rigorous pursuit… — Yann LeCun (@ylecun) May 27, 2024

Dans un premier temps, le célèbre entrepreneur avait invité ses followers et le milieu de la tech à lui apporter son soutien dans son nouveau projet. «Rejoignez xAI si vous croyez en notre mission de comprendre l’univers, ce qui nécessite la poursuite de la vérité la plus rigoureuse qui soit, sans s’embarrasser de la popularité ou du politiquement correct», avait-il lancé.

Dans la foulée, Yann LeCun, que l’on surnomme le «parrain de l’IA», lui a répondu, non sans une certaine agressivité. «Rejoignez xAI si vous pouvez supporter un patron qui clame haut et fort que ce sur quoi vous travaillez sera résolu l’année prochaine (pas de pression), que ça va tuer tout le monde et doit être stoppé, et qui dit vouloir une “poursuite de la vérité la plus rigoureuse qui soit” alors qu’il vomit des théories du complot hallucinantes sur sa propre plate-forme de réseaux sociaux», pouvait-on lire en réponse, faisant référence aux prises de positions parfois proches de l’antisémitisme d’Elon Musk ou encore son rapprochement avec Donald Trump. Il s'en est suivi une série de relances et commentaires des deux opposants, aboutissant rapidement à un dialogue stérile.

Yann LeCun est connu de la communauté scientifique pour être un des plus fameux chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il a reçu le prestigieux prix Turing en 2018. Il travaille aujourd’hui pour le groupe Meta (Facebook) dans lequel il élabore de nouvelle manière d’utiliser l’IA, ce qui fait de lui un des concurrents direct du groupe X d’Elon Musk.

Le monde de l'IA fragmenté

L'accueil d'Elon Musk par le spécialiste de l’IA est d’autant plus froid que le boss de X se montre régulièrement critique envers le développement de l'intelligence artificielle. À l’occasion d’une pétition pour stopper les recherches sur l’IA, il avait dénoncé «une course incontrôlée pour développer et déployer des systèmes d’IA toujours plus puissants que personne, pas même leurs créateurs, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable», rappelle le Journal du Geek.

À l’inverse Yann LeCun est l’un des principaux défenseurs de la cause. «L’IA n’est pas une sorte de phénomène naturel qui va simplement émerger de nulle part et devenir dangereux. NOUS la concevons, et NOUS la construisons […] Il est beaucoup trop tôt pour réguler l’IA afin d’éviter des risques existentiels», s’est-il défendu.