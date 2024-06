Sonos Ace : design, confort, acoustique... Que vaut ce casque audio tant attendu ?

La marque américaine Sonos lancera ce jeudi 6 juin son tout premier casque audio : le Sonos Ace. Un modèle premium vendu près de 500 euros, que nous avons pu tester en avant-première.

Le casque audio de Sonos a fini de jouer les arlésiennes. Attendu depuis près de dix ans par les amateurs de la marque californienne, ce modèle sera commercialisé à partir du 6 juin prochain. Lancé en France au prix de 499 euros, il se positionne d'emblée comme le grand concurrent des modèles premium de chez Bose, Sony ou encore Sennheiser, avec également en ligne de mire les AirPods Max d'Apple.

Si ce modèle était tant attendu, c'est parce qu'il a su se faire désirer de la part du spécialiste du son. Bien connu pour ses enceintes et ses barres de son d'excellente qualité, Sonos a contribué à populariser les systèmes audio multiroom, alliant design, simplicité et une acoustique travaillée. Trois piliers que l'on retrouve sans surprise autour du casque Ace.

Un design épuré

De prime abord, le Sonos Ace ne s'encombre pas de multiples artifices. Il s'inscrit dans la mouvance du design pur, à l'instar des standards imposés par Sony, Bose et Apple ces dernières années. On apprécie particulièrement ses écouteurs qui restent à la fois fins et englobant pour un modèle supra-aural. On relève également le logo Sonos, placé très discrètement sur l'écouteur droit pour ne pas afficher de manière ostentatoire la marque et nuire à la pureté de son allure.

© CNEWS

Un bouton discret placé sur l'écouteur gauche permet d'allumer/apairer le casque, tandis que deux autres sur l'écouteur droit invitent à gérer le volume, le changement de piste, ainsi que l'usage du système de réduction du bruit ou le mode transparence. Des fonctions classiques, devenues d'ailleurs des options obligatoires dans cette gamme de prix.

C'est principalement sur l'aspect du confort que l'on salue le travail opéré sur le Sonos Ace. Disponible en noir ou blanc craie, le modèle est doté de matériaux particulièrement doux au toucher, sans oublier d'être robustes. Pesant 312 grammes sur la balance, l'objet profite d'un poids contenu et un travail autour de l'arceau ne fait pas porter sa masse sur le haut du crâne, grâce à un poids habilement réparti.

Autre point intéressant, la possibilité de désengager les mousses de protection des écouteurs (maintenues grâce à des aimants comme sur les AirMax d'Apple), pour les nettoyer si besoin. Sonos a d'ailleurs choisi une sorte de grille amovible qui se place devant les hauts-parleurs, là où d'autres marques optent pour un textile plus fragile en guise de membrane.

© Sonos

Produit premium oblige, Sonos a également fait un effort sur la conception de la boîte de transport de son casque. Celle-ci est entièrement conçue dans une fibre en matériaux recyclés récupérés dans les océans. On note également à l'intérieur un petit boîtier magnétique utilisant la même matière pour y ranger les câble fournis. Sonos propose ici deux câbles, l'un USB-C vers USB-C pour le recharger et un autre USB-C vers une prise mini-jack pour le relier à un ordinateur, une chaîne, un baladeur ou un smartphone encore compatible.

Un son intéressant et travaillé

© Sonos

Mais c'est une fois sous tension que le Sonos Ace se juge. Et la surprise est vraiment là. Alors que l'on craignait un son trop basseux, comme la plupart des marques américaines, à l'instar de Beats ou Bose par exemple, Sonos a fait l'effort de fournir une signature sonore qui tend vers le neutre, pour apprécier basses, mediums et aigus avec la même pertinence. A cela s'ajoute l'usage de l'application Sonos (sur iOS et Android) qui permet de paramétrer les effets selon votre style de musique. Mais déjà sans toucher à aucun paramètre, le casque se suffit à lui même pour les mélomanes, surpassant même les qualités sonores de casques parfois vendus plus cher comme les AirPods Max.

Mais pour se faire une place dans un marché déjà très concurrentiel, Sonos se devait de trouver le petit plus sur ses rivaux. Ainsi, les ingénieurs ont principalement misé sur une technologie qui associe son Ace aux autres enceintes de la marque lorsqu'on regarde un film via le home cinéma. Ainsi, ce dernier s'insère dans la famille Sonos en se plaçant comme un complément des barres de son Sonos Arc. Dans les faits, il est possible de basculer le son entre sa barre de son et son casque d'une simple pression sur un bouton. Jusqu'ici rien d'étonnant, sauf que Sonos a souhaité que son casque reproduise exactement l'ambiance sonore répercutée dans votre salon par le Home Cinéma, à l'intérieur du Sonos Ace.

Et à l'essai, cet échange s'avère bluffant, puisque le casque simule l'effet sonore 3D, donnant l'impression d'être entouré par les enceintes en 5.1. Le Sonos Ace fonctionne alors de pair avec le Sonos Arc qui, à l'aide de micros, calcule en temps réel où se situe le porteur du casque pour donner un répartition du son intéressante. Un effet sympa lorsqu'on souhaite poursuivre la lecture d'un film alors que toute la famille s'endort. Reste que cette fonctionnalité intéressera davantage les fans de Sonos qui possèdent déjà un ensemble Sonos Arc avec des enceintes de la marque.

Pour un premier essai dans l'univers des casque audio, Sonos remplit son contrat. Mais vaut-il ses 500 euros ? Compte tenu du marché et de ses rivaux directs, son positionnement reste compréhensible. On a sur les oreilles un casque d'un rare confort, simple d'usage, mais possiblement plus complexe si l'on souhaite le piloter via l'application Sonos. Côté acoustique, le spécialiste américain du son livre un travail exemplaire avec de beaux détails sonores et une spatialisation du son travaillée, équilibrée et présente, le tout contenu dans un poids acceptable et une autonomie de 30 heures, dans les standards. Surtout, le Sonos Ace s'apprécie aussi bien dans un métro que chez soi. C'est même dans ce lieu qu'il livre tout son potentiel. Reste à savoir s'il n'arrive pas trop tard, tant il s'est fait désirer. Une chose est sûre, les fans de la marque ne passeront pas à côté.

