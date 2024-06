TikTok victime d’une cyberattaque : plusieurs comptes de célébrités et de marques connues touchés

Plusieurs gros comptes TikTok ont été visés par une cyberattaque, c’est l’annonce du réseau social ce mercredi 5 juin. L’entreprise assure que le nombre de comptes touchés reste «très faible» et affirme renforcer ses défenses.

Des comptes TikTok de célébrités et de marques ont été ciblés par une cyberattaque, a annoncé le réseau social ce mercredi 5 juin. CNN, Sony ou encore Paris Hilton, tous sont tombés dans le piège d’un logiciel malveillant.

Face à cette attaque, le compte de la chaîne américaine CNN a dû désactiver son profil pendant plusieurs jours. C’est aussi eux qui ont alerté TikTok de l'action visant plusieurs comptes officiels.

Selon la plate-forme, développée par l’entreprise chinoise ByteDance, le nombre de comptes touchés serait «très faible». L’entreprise assure également avoir «pris des mesures pour arrêter cette attaque et éviter que cela ne se reproduise à l’avenir». De plus, TikTok confirme être en train de collaborer étroitement avec les utilisateurs concernés pour «rétablir leur accès et renforcer les mesures de sécurité».

Une attaque par la messagerie privée

D'après le média Forbes, le logiciel malveillant serait transmis par la messagerie privée du réseau social. Plus particulièrement, cette attaque ne demande aucune interaction supplémentaire (réponse, téléchargement ou clic), au-delà de l’ouverture initial du message. Toujours selon le média américain, les comptes touchés «ne semblent pas poster de contenu».

Ce n’est pas la première fois que TikTok est victime d’une cyberattaque. En été 2023, la plate-forme avait confirmé que les comptes de 700.000 utilisateurs turques avaient été compromis, «en raison de l’utilisation par l’entreprise de canaux SMS non sécurisés pour l’authentification à deux facteurs».

tiktok sur la sellette

Cette cyberattaque arrive après la nouvelle de l’échec de TikTok à un test contre la désinformation. En effet, l’ONG britannique Global Witness a annoncé mardi 4 juin, que le réseau social avait autorisé la mise en ligne de publicités contenant de la désinformation en Irlande, liée aux élections européennes.

Depuis plusieurs mois, la plate-forme mène également un combat contre la justice américaine. En effet, depuis le mois d’avril, l’application est menacée d’interdiction sur le sol américain, si la maison mère ByteDance refuse de vendre sa filiale américaine.