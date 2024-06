Euro, Jeux olympiques, Tour de France : les meilleurs téléviseurs de 2024 pour suivre les grands événements sportifs

A l’approche des grands événements sportifs de 2024, l'envie de s'équiper d'un téléviseur dernier cri pour en prendre plein la vue titille de nombreux amateurs.

Philips Oled+909

Disponible en 3 tailles d'écran (55, 65 et 77 pouces), la gamme OLED+909 est un des fers de lance de Philips pour 2024, tant au niveau de l'image que du son. Cet écran utilise le dernier processeur de la marque, le P5 AI, avec une dalle Oled Meta 2.0, qui offre une luminosité bluffante. Son système audio Bowers & Wilkins 3.1 est également un gros plus avec de belles performances et un look discret. Evidemment, l'OLED+909 propose un système Ambilight (éclairage dynamique arrière) afin de plonger le spectateur dans l'ambiance, à tout moment.

OLED+909, Philips, à partir de 2.299 € pour le 55 pouces

Hisense U7NQ

A défaut d'être le plus cher ou le plus incroyable techniquement parlant, Le Hisense U7NQ de 55 pouces est bel et bien le téléviseur officiel de l'Euro de foot. Avec sa dalle QLED à rétroéclairage Mini-LED, ce téléviseur flatte la rétine, avec un affichage optimisé des images à large plage dynamique (compatible HDR10+ Adaptative et Dolby Vision IQ, par exemple). Il est également très bien doté sur le plan de la connectique, avec des ports HDMI 2.1 prenant en charge les jeux vidéo 4K à 120 Hz et 144 Hz.

Téléviseur 55 pouces U7NQ, Hisense, 899 €

vidéoprojecteur Samsung THE premiere

Et pourquoi ne pas se laisser tenter par un vidéoprojecteur, qui permet d'obtenir un véritable écran démesuré à domicile ? Si vous avez la possibilité de fermer les volets chez vous, le modèle Laser Samsung The Premiere à focale ultracourte (ce qui permet de le placer au pied du mur) est un choix tout à fait recommandable, avec des couleurs précises même en pleine journée. Si vous préférez un téléviseur un peu plus classique de la même marque, sachez que l'Oled S95D, disponible en plusieurs tailles, est un modèle un peu cher mais quasiment sans faille. Son nouveau traitement sans reflet offre une expérience incomparable, tout comme le recours au processeur NQ4 de dernière génération, qui assure des noirs impressionnants, une image lumineuse et des couleurs vives.

Vidéoprojecteur Laser The Premiere, Samsung, à partir de 3.499 €

LG Oled série c4

Toujours bien placé, le Sud-Coréen LG reste au sommet avec sa gamme Oled C4. Sa technologie, basée sur une dalle très lumineuse Meta 2, est couplée à un processeur Alpha de dernière génération qui gère efficacement tous les traitements d'image, avec des performances évidemment dopées à l'IA. La sauvegarde de votre profil d'utilisateur est par exemple très intéressante, et permet d'adapter l'appareil à vos goûts.

Gamme Oled C4, LG, à partir de 1.990 € pour le 55 pouces

Sony bravia 7

Sony renouvelle sa gamme Bravia avec notamment plusieurs modèles de téléviseurs Mini-LED prêts pour tous les types de divertissements. Sur le plan de l'image, la marque japonaise utilise notamment le XR Backlight Master Drive, un logiciel utilisé dans les moniteurs professionnels, pour contrôler avec précision des milliers de LED afin d'offrir un contraste sans faille. Et évidemment les modèles Sony sont taillés pour accueillir comme il se doit les joueurs Playstation, avec une riche connectique dédiée.

Bravia 7 QLED, Sony, à partir de 2.199 €

TCL 115x955 Max

Le plus incroyable téléviseur 2024 est signé TCL. Le constructeur chinois a décidé de frapper un grand coup avec le 115X955 Max, aux caractéristiques complètement folles. Son prix est délirant, certes, mais cet écran de 115 pouces, soit 292 cm, est le flagship de la marque et se voit équiper de toutes les dernières innovations. Cela passe par la toute dernière génération de rétroéclairage Mini-LED (plus de 20 000 zones), mais aussi l'intégration du QLED Pro, la gestion du HDR Premium 4K 5000 et du Motion Clarity Pro 144Hz. Il est également doté d'un très bon système sonore Onkyo 6.2.2 compatible Dolby Atmos, pour profiter de tous les loisirs numériques en très très grand format.

115X955 Max, TCL, 24.990 €

Panasonic MX950

Plutôt discrète actuellement, la marque Panasonic continue à proposer de très bons modèles. La gamme MX950 utilise ainsi avec maîtrise la technologie Mini-LED.

Quant au processeur maison, le HCX Pro AI, il dispose d'un mode cinéaste qui offre au téléspectateur la possibilité de profiter du contenu tel qu'il a été imaginé par le créateur.

MX950, Panasonic, à partir de 1.490 €

Sharp Série FQ

Voici une gamme de Google TV belle et efficace. La série FQ de Sharp mise sur un design élégant, un assemblage bien pensé de technologies et un excellent rapport qualité prix pour séduire. Grâce à un excellent taux de rafraîchissement (120 Hz ou 144 Hz) et à la technologie Sharp AQUOS Motion, les mouvements de l'image sont toujours fluides. Idéal pour sport, les films d'action et le gaming, d'autant que le processeur a recours à l'IA pour analyser les images et les améliorer leur rendu en temps réel.

Série FQ, Sharp, à partir de 599 € pour le modèle 50 pouces