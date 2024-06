Apple WWDC 2024 : intelligence artificielle, casque Vision Pro en France… Voici les principales annonces de la keynote

Au cours d'une Worldwide Developers Conference, Apple a effectué plusieurs annonces concernant ses appareils. Voici les principales annonces effectuées par la firme à la pomme.

Apple n’a pas déçu les férus de technologie lors de sa dernière conférence. Organisée à Cupertino, au siège de la firme à la pomme, la Worldwide Developers Conference a été chargée en annonces.

Durant deux heures, les plus grandes figures d’Apple ont multiplié les annonces, avec la présentation d’iOS 18, pour le plus grand plaisir des fans de la marque californienne.

L'IA débarque chez Apple

Dans l’ère du temps et face au développement de Galaxy AI chez Samsung, Apple a décidé de monter dans le train de l’intelligence artificielle. Lors de sa conférence, la firme américaine a annoncé l’arrivée prochaine d’Apple Intelligence sur les différents systèmes d’exploitation de la galaxie Apple, dont iOS 18.

Apple's AI is finally here





Here are 12 ways you can use Apple Intelligence: pic.twitter.com/gaz5kKLeB0 — Zain Kahn (@heykahn) June 10, 2024

Pour ce faire, l'entreprise a passé un partenariat avec OpenAI, qui a ouvert une nouvelle ère pour l'IA générative en novembre 2022 avec l'arrivée de ChatGPT.

Un partenariat qui a été mal perçu par Elon Musk, le patron de Tesla et de Space X, qui a menacé d’interdire les iPhones dans ses entreprises en raison des risques à l’encontre sur la sécurité des données.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation. — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

Le passage à la norme RCS pour les messages

C’était un point de discorde majeur entre Apple et Android, qui semble désormais résolu. Alors que la plupart des téléphones opérant sous le système d’exploitation le plus utilisé au monde utilisent le protocole RCS (Rich Communication Services), Apple a longtemps refusé d’intégrer cette norme à ses téléphones.

Mais au cours de la WWDC, Apple a confirmé son adoption, ce qui va faire évoluer les choses entre utilisateurs de téléphones sous iOS et Android. Avec la norme RCS, les utilisateurs pourront échanger via le réseau Wifi, voir les accusés de réception ou encore échanger des photos en haute définition, comme sur certaines applications comme WhatsApp.

Le casque Vision Pro arrive en France

Au cours de la keynote menée par Tim Cook, PDG d'Apple, les dirigeants de la marque américaine ont également confirmé l’arrivée future du casque Vision Pro, qui avait fait le buzz à sa sortie aux États-Unis en février 2024, sur le continent européen.

We're excited to bring Apple Vision Pro to more customers around the world so that they can experience the magic of spatial computing! https://t.co/lcjn5MmFjB — Tim Cook (@tim_cook) June 10, 2024

Durant la longue keynote, la firme californienne a annoncé que le Vision Pro sera lancée dans plusieurs pays européens, dont la France, à partir du 12 juillet prochain. En revanche, le prix sera assez conséquent : il faudra compter 3.999 euros pour acquérir ce casque de réalité mixte.

Une floppée de nouvelles fonctionnalités sous iOS 18

Plusieurs fonctionnalités seront ajoutées aux appareils d'Apple avec la venue d'iOS 18, à l'image de la messagerie par satellite en cas d'urgence, permettant une géolocalisation, la copie de l'écran d'iPhone sur un iMac ou encore le transfert d'argent sans contact et sans numéro de téléphone.

iPhone stolen? No problem.





Immediately control your phone from your Mac and disable settings for account restrictions so they cannot turn it off. Open Maps and track their location real time!





Bet the thief comes back to return it. pic.twitter.com/tCFc0dXD0i — Ash Arora (@0xashesonchain) June 10, 2024

Les propriétaires d'un iPhone volé pourront également empêcher le voleur d'éteindre le smartphone et surveiller sa localisation en temps réel.