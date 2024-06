Elon Musk : Pourquoi le milliardaire veut interdire les iPhone dans ses entreprises ?

Elon Musk a piqué une colère noire suite aux annonces d'Apple concernant son utilisation de l'intelligence artificielle à venir. Le patron de Tesla a même annoncé qu'il pourrait bannir les produits de la marque et donc les iPhone dans ses entreprises.

Un clash dans le monde de la tech. Alors qu'Apple a annoncé son entrée dans le monde de l'intelligence artificielle lors de sa conférence, lundi 10 juin, Elon Musk a réagi sur X. Pour le patron de Tesla, la création d'Apple Intelligence est très dangereuse pour la sécurité des données des futurs utilisateurs : «Si Apple intègre OpenAI au niveau OS (système d'exploitation Apple), alors les produits Apple seront bannis dans mes entreprises. C'est une violation inacceptable de la sécurité», a-t-il expliqué via un tweet.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation. — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

UNE ASSOCIATION AVEC OPEN AI QUI NE PASSE PAS

Pour réaliser son entrée dans le monde de l'IA, Apple a passé un partenariat avec Open AI, qui a ouvert une nouvelle ère pour l'IA générative en novembre 2022 avec l'arrivée de ChatGPT.

Apple compte sur son partenariat avec Open AI pour l’arrivée prochaine d’Apple Intelligence sur les différents systèmes d’exploitation de la galaxie Apple, dont iOS 18. C'est cette association qui ne plaît pas à Elon Musk.

Le milliardaire explique dans un autre tweet que de «transmettre vos données à la superintelligence numérique (qu'Apple ne peut même pas construire ou comprendre) au niveau du système d'exploitation est insensé». Pour rappel, Elon Musk est l'un des cofondateurs d’OpenAI, mais il a quitté l’entreprise pour ses dérives en matière de sécurité.

Pour lui, Apple s'associe avec un «logiciel espion effrayant», comme il l'a écrit en réponse sous un tweet de Tim Cook, le directeur général d'Apple.

Don’t want it.





Either stop this creepy spyware or all Apple devices will be banned from the premises of my companies. — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

Pour le moment, personne chez Apple n'a réagi aux accusations d'Elon Musk.