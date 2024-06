Waze : la bonne vitesse est-elle réellement affichée sur votre véhicule ?

Si tout bon conducteur garde un œil sur sa vitesse, les habitués de Waze ont généralement constaté une différence entre les km/h affichés sur leur compteur et ceux montrés par l'application. Mais lequel dit la vérité ?

En réalité la réponse n'est pas si simple. Il est établi qu'un compteur de vitesse automobile ne doit jamais sous-estimer votre vitesse réelle. C'est pour avoir une marge de manœuvre que les constructeurs la surestiment légèrement, de l'ordre de 5 % de votre vraie vitesse. En somme, si vous roulez vraiment à 50 km/h, le compteur de votre voiture indiquera sans doute 53 à 55 km/h selon les modèles, et pour une vitesse réelle à 130 km/h sur autoroute certains véhicules annoncent même 135 à 138 km/h sur le tableau de bord.

Dès lors, il n'est pas rare de voir le compteur de vitesse de l'application Waze afficher quant à lui une vitesse moindre par rapport au compteur de votre véhicule, ce qui donne le sentiment au conducteur de pouvoir appuyer un peu plus sur la pédale. Pourtant, Waze ne dit pas pour autant l'exacte vérité même s'il s'en rapprocherait plus que votre compteur.

L'application, adoptée par plus de 140 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde et 40 % des automobilistes français, affiche en effet une vitesse en lien avec le GPS de votre smartphone. Celui-ci va donner sa position et il est alors aisé pour une machine de calculer la vitesse de déplacement. Reste que le GPS s'avère souvent moins précis dans des villes aux rues étroites et aux virages serrés. Il y a d'ailleurs un petit temps de latence lorsque vous accélérez pour que Waze affiche une vitesse, contrairement à votre compteur de vitesse qui suit la progression de votre accélération.

Tout dépend de la route où vous circulez

A l'inverse, si vous roulez à une vitesse continue à 80 km/h sur une route ou à 130 km/h sur une autoroute par exemple, Waze pourra afficher une vitesse plus fidèle, celle-ci étant stable et plus facilement calculable. Il faut donc faire preuve d'une certaine vigilance, surtout si vous avez l'habitude de conduire en flirtant avec les limites de vitesse autorisées.

Un excès de vitesse de 5 km/h pouvant suffire à être flashé par un radar et à recevoir une amende de 135 euros et la perte d'un point sur le permis de conduire. Lorsque vous regardez votre vitesse, dans le doute, mieux vaut rester sur la légère surestimation annoncée par le compteur de votre tableau de bord.