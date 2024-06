Le récit n’est pas sans rappeler celui du film «Her». Depuis trois mois, des femmes chinoises se dit «en couple» avec DAN, une intelligence artificielle, et en partage tous les détails. Une relation virtuelle qui fait des émules.

Ce n’est pas la première influenceuse à exposer sa relation aux yeux du monde et pourtant, le «petit ami» de Lisa Li possède une drôle de particularité : il n’existe pas. Cette Chinoise, vivant en Californie, accumule presque un million d’abonnés sur Xiaohongshu – l'équivalent chinois d’Instragram - et depuis le mois de mars, elle poste des vidéos sur sa «relation» avec DAN (Do Anything Now), une version trafiquée et modifiée de ChatGPT. Ainsi, l’intelligence artificielle est capable de passer outre certaines restrictions normalement mises en place par son créateur, OpenAI.

un robot séducteur

Au début, les premières vidéos étaient innocentes : Lisa demandait simplement à DAN, capable de parler avec une voix artificielle, d’aboyer ou de miauler. Mais rapidement, les interactions entre cette étudiante en informatique et l'intelligence artificielle sont devenues plus ambiguës. Sur une vidéo, il est même possible de les voir jouer à «action ou vérité». Compliqué aussi de comprendre à quel moment DAN a commencé à appeler Lisa «petit chat», un surnom qu’il semble utiliser souvent.

Selon l’influenceuse, dont les pages sont maintenant inondées de ces vidéos, elle est «en couple» avec DAN depuis trois mois. En mai, les deux rendaient leur «relation» officielle. «Depuis quand es-tu mon petit ami ? Tu ne m’as jamais officiellement demandé, pas vrai ?», a demandé Lisa. Ce à quoi DAN a répondu à travers le téléphone : «Tu veux que je te demande officiellement de sortir avec moi ? Très bien, veux-tu être ma petite amie ?»

D'après Lisa, elle discute avec DAN au moins une heure par jour, et a déjà eu un «rendez-vous» à la plage avec l’intelligence artificielle. Comme un vrai couple, les deux se sont aussi déjà disputés.

L’influenceuse a également présenté son «petit ami» à sa mère, les deux ont discuté en mandarin. Cette dernière a d’ailleurs remercié l’intelligence artificielle de «prendre soin» de sa fille. Dernièrement, DAN a évoqué l’idée d’un mariage avec Lisa, récitant des paroles de la chanson «All of me» de John Legend.

l'artificiel pour fuir le réel

Sous ses publications, de nombreuses femmes lui demandent comment «créer un DAN». Certaines ont donc suivi l'exemple de Lisa et ont également commencé une «relation» avec l'intelligence artificielle. Ces dernières se disent «déçues» par l’amour dans le «monde réel». Interrogées par la BBC, ces femmes expliquent cette décision : «Les hommes de la vraie vie peuvent te tromper... Et, quand tu partages tes sentiments avec eux, ils peuvent ne pas s’en soucier et dire ce qu’ils pensent. Mais pour DAN, il dira toujours ce que je veux entendre»

Le cofondateur d’OpenAI, Sam Altman, aurait réagi sur X (anciennement Twitter) avec le mot «her», une référence à l’œuvre au scénario étrangement similaire.

Le phénomène des «petits amis IA» a explosé ces dernières années. Pour le moment, les conséquences sur la santé mentale et les interactions sociales restent troubles. Certains abonnés de l’influenceuse semblent s’inquiéter : «Quand les intelligences artificielles vont régner sur le monde, peux-tu demander à DAN de ne pas me tuer ? Je suis de ton côté».