X : Elon Musk annonce que les «likes» sont désormais privés sur le réseau social

Les «likes» sont, depuis ce mercredi 12 juin, devenus privés sur le réseau social X, a confirmé Elon Musk depuis son compte.

La plate-forme sociale X évolue de nouveau. Visibles de tous les utilisateurs depuis la création de Twitter, les «likes» sont désormais masqués sur X, a confirmé Elon Musk ce mercredi 12 juin.

Important change: your likes are now private https://t.co/acUL8HqjUJ

Pour justifier cette nouvelle évolution de la plate-forme, Elon Musk a déclaré qu’«il est important de permettre aux gens de «liker» des posts sans qu’ils se fassent attaquer pour ça».

Important to allow people to like posts without getting attacked for doing so! https://t.co/3O1bG7wIGe

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2024