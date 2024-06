Google Photos : ce qui va changer dans votre recherche de photos

Lors de sa conférence de développeurs I/O, qui a eu lieu récemment, Google a notamment annoncé que Google Photos serait amélioré par son IA Gemini.

S’il est déjà possible d’effectuer des recherches spécifiques parmi vos photos et vidéos, vous pourrez bientôt adresser des demandes complexes à l’IA, qui sera capable de retrouver un souvenir précis mais surtout d’en extraire une information.

Le service de stockage et de partage Google Photos, où sont mises en ligne chaque jour plus de six milliards de photos, souhaite devenir encore plus indispensable à ses utilisateurs, grâce à ce nouvel outil nommé «Ask Photos». Celui-ci a l’ambition d’être plus naturel et simple d’utilisation par rapport au fonctionnement actuel de Google Photos.

L'application sera par exemple capable de retrouver votre numéro de plaque d’immatriculation, ou encore d’assembler pour vous un album photos de vacances commenté en seulement quelques instants.

Il faudra par contre être patient pour bénéficier de ce service, car aucune date n’a été pour l’instant communiquée concernant l’intégration de l’IA Gemini à Google Photos en France. Le géant de la tech lancera d’abord cette nouvelle fonctionnalité de manière expérimentale aux Etats-Unis, cet été.