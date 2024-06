«No spend» : quelle est cette tendance de consommation de plus en plus répandue sur les réseaux sociaux ?

À traduire par «aucune dépense», le phénomène «no spend» prend de plus en plus d'ampleur aux Etats-Unis, notamment sur les réseaux sociaux. Ce challenge consiste à ne plus acheter de produits «superflus» pour faire face à la société de surconsommation.

Une tendance intéressante. Ne plus gaspiller un centime dans des produits superflus, c'est l'objectif recherché derrière la nouvelle tendance qui prend de l'ampleur, le «no spend». Aussi appelé «no buy challenge», cette trend vise à aller à rebours du phénomène de surconsommation qui touche une grande partie de la population.

Aux Etats-Unis, de nombreux internautes ont tenté de se lancer sur ce challenge, certains pour un mois, d'autres pour plus longtemps. Ce défi est notamment relevé par les 50.000 membres du réseau social Reddit.

Un challenge pour préserver l'environnement

Les participants du défi peuvent établir eux-mêmes les achats de produits dont ils souhaitent se passer, comme les vêtements ou se passer de nouveaux produits de maquillage. Si certains sont sérieux jusqu'au bout, d'autres finissent par craquer, rapporte Franceinfo.

Si certains voient ce challenge comme une façon d'économiser de l'argent pour, par exemple, rembourser des dettes, d'autres citent la préservation de l'environnement comme principale motivation derrière ce défi.

Ce n'est pas la première fois que ce type de challenge devient une tendance. En janvier, nombreux sont ceux qui décident de ne pas boire d'alcool pour le mois, pour réaliser le «dry january».