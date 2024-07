«L’arnaque du faux code invalide» : attention à cette escroquerie dont a été victime un client Amazon

Alors qu’il était au téléphone avec un livreur Amazon qui devait lui livrer un nouveau smartphone, un client lui a communiqué son code à six chiffres. Grave erreur : le téléphone n’est jamais arrivé dans sa boîte aux lettres.

Il ne faut jamais donner de code à six chiffres par téléphone à un livreur Amazon. Ce mot de passe à usage unique, envoyé par e-mail dans certains cas le jour de la livraison, peut aussi être trouvé dans la section «suivre le colis» ou dans le Centre de messagerie.

Le service client du site insiste : «il ne faut en aucun cas lire ce code à un livreur qui ne se trouve pas en face de vous».

Mais cette consigne n’est pas connue de tous, à en croire la triste histoire d’un client de la plate-forme. Ce dernier, absent de son domicile, était au téléphone avec un chauffeur Amazon qui se trouvait devant son domicile pour lui livrer un iPhone 15 flambant neuf.

Il y a 1 semaine j’ai commandé un iPhone15 sur @AmazonIT (cc @AmazonNewsFR). La livraison étant planifiée pour le 25 juin, le livreur sonne à ma porte et m'apporte le colis. Je renseigne mon code à 6 chiffres, il me dit que le code ne fonctionne pas.- — S. (@sfn92_if) June 27, 2024

«Je renseigne mon code à 6 chiffres, il me dit que le code ne fonctionne pas. Je réessaie une seconde fois, toujours aucun résultat. Il me dit qu'au bout du 3e essai, la commande ne sera plus possible», a témoigné sur X la victime de l’arnaque.

Le livreur a alors promis à son client qu’il reviendrait après avoir distribué ses autres commandes. Mais il n’est jamais revenu, et quelques heures plus tard, le jeune homme a reçu une notification lui indiquant que sa commande avait bien été livrée.

«Pourquoi ? Car le livreur a renseigné mon code à 6 chiffres pour prendre le téléphone avec lui. En d’autres mots : on me l’a volé», a-t-il résumé.

Pour rappel, ce code est là pour authentifier auprès du livreur que vous êtes bien la personne qui doit réceptionner le colis, puisque vous seul le connaissez. De son côté, le livreur va entrer le code dans une application qui va bien lui garantir que vous êtes le receveur du colis. L'idée est alors de garder une trace numérique qui indique que la rencontre à bien eu lieu entre le livreur et le client pour garantir la remise en mains propre du colis. D'où l'arnaque...

Une solution reste possible

Le client s’est alors tourné vers Amazon qui lui a annoncé ne rien pouvoir faire, car son code a été utilisé. Voici la raison pour laquelle ce code doit rester secret si le destinataire n’est pas face au livreur.

Dans ses instructions, la plate-forme précise aussi qu’en cas d’absence du client au moment de la livraison, il doit confier le code à une personne de confiance pouvant récupérer le colis pour lui. Si personne n’est disponible (ou de confiance), une nouvelle tentative de livraison est programmée le jour ouvré suivant. En résumé : pas de colis sans code.

Mais il y a peut-être un espoir pour le client piégé. En racontant sa mésaventure sur X, il a reçu l’astuce d’un internaute ayant obtenu gain de cause après avoir subi la même arnaque.

Après trois mois d’errance, il avait découvert qu’il pouvait porter sa réclamation directement auprès de la Commission européenne, en mettant en copie un service précis d’Amazon.

Mon reuf j'ai la solution : J'ai lutté pendant 3 mois sans succès avant de découvrir qu'on pouvait faire des réclamations directement auprès de la commission Européenne en mettant en copie un service précis d'Amazon.





J'ai ouvert un RLL avec l'adresse [email protected] sur le… — B. Iliès Graffion | Data Hunter (@la_moquette) June 28, 2024

L'internaute a indiqué s'être rendu sur ce site : «J'ai ouvert un RLL (Request for Legal Liability) avec l'adresse [email protected] (...) et j'ai été remboursé en 3 jours», a-t-il déclaré. Le jeune homme pourrait à son tour obtenir gain de cause.