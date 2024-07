Noplace : quel est ce nouveau réseau social qui cartonne sur l'App Store ?

Avis aux nostalgiques des années 2000. Depuis hier, un Myspace moderne appelé «Noplace» est librement téléchargeable sur l’App Store et cartonne aux Etats-Unis.

La fin des likes et des followers ? C’est ce que propose l’application Noplace, disponible en libre accès depuis hier, qui souhaite redonner du sens au mot «social» de l’expression «réseau social».

Déjà première des téléchargements aux Etats-Unis, l’application propose à ses utilisateurs de se créer un profil coloré et personnalisable sur lequel ils peuvent partager leurs goûts musicaux, leur activité ou encore leur statut amoureux. Noplace n'a pas encore trouvé le même succès en France : elle n'est que quarantième des téléchargments de l'App Store.

«La magie et le plaisir d’Internet ont disparu. Tout est devenu très uniforme», regrette Tiffany Zhong, fondatrice de l’application citée par Techcrunch. L’entrepreneuse de 27 ans a souhaité créer un réseau social amusant permettant de partager ses passions en mélangeant les concepts de X et de Myspace.

alert alert !!!





prepare to yap and design your profile on noplace in less than a week!!!





pre order RIGHT NOW





or else… pic.twitter.com/NwDzbnwgvC

— noplace app (@thenoplace) June 29, 2024