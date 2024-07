Revenge porn, cyber-flashing… 13% des internautes en France échangent des photos dénudées et s’exposent à des abus, selon une étude

Selon une enquête réalisée par Kaspersky et l'association «En avant toute(s)», près de 13% des Français ont déjà échangé des photos nues d'eux-mêmes depuis leur téléphone. Un chiffre qui révèle un manque de vigilance de la part des internautes.

Un véritable danger, qui l'est encore plus avec le développement de l’intelligence artificielle. Depuis plusieurs années, des millions de personnes, partenaires ou inconnus, s’échangent des photos dénudées. Cette pratique, qui s’est multipliée avec la banalisation des appareils mobiles et connectés, est pourtant à risque pour ses adeptes.

En collaboration avec l’association «En avant toute(s)», la société de cybersécurité Kaspersky a dévoilé une enquête réalisée auprès de 9.000 personnes à travers le monde, dont 1.000 Français.

Cette enquête révèle notamment des pratiques alarmantes chez les internautes français, puisque 13% des personnes interrogées confient avoir déjà partagé des images dénudées d'elles-mêmes avec des personnes qu'elles fréquentent ou avec lesquelles elles discutent. Un chiffre qui est plus élevé chez les 16-24 et 25-34 ans, avec respectivement des scores de 34 et 31%.

La question du revenge porn et du cyber-flashing, qui consiste à diffuser volontairement ou recevoir de façon non consentie des photos à caractère sexuel, a également été évoquée lors de cette enquête, et les chiffres se montrent alarmants : 16 % des personnes interrogées ont admis avoir partagé de telles images à des fins de vengeance. Les raisons évoquées sont également troublantes : environ un répondant sur cinq souhaitait intimider leur cible quand une personne interrogée sur quatre a partagé ces images «pour rire».

Snapchat privilégié par les jeunes pour du partage de photos dénudées

Les dérives du revenge porn, du cyber-flashing ou encore du slut-shaming s’appliquent sur différentes plate-formes, mais varient selon l’âge des utilisateurs. Si Snapchat est largement privilégié chez les 16-24 (53%) et 25-34 ans (57%), Whatsapp est l’application la plus sollicitée (33%) pour le partage de ce genre de contenu chez les 35-44 ans.

«Il faut que tout le monde soit conscient du fait qu'une fois qu'une image est partagée, il peut être difficile d'en contrôler la diffusion ou d'en assurer la suppression, ce qui peut entraîner un préjudice émotionnel et moral important. À mesure que le partage de nudes se banalise, le risque d'utilisation abusive, y compris le voyeurisme, le cyber-flashing et le revenge porn, augmente», explique Louise Delavier, directrice des programmes de l’association «En avant toute(s)», alors que le développement des générateurs d'images à l'aide de l'IA permet de créer des faux contenus de plus en plus réalistes.

Il est notamment recommandé, par Kaspersky et l’association, de faire attention aux images partagées sur Internet, en évitant de porter des signes permettant une identification, et de conserver les preuves en cas d’abus en ligne avant de porter plainte à la police.