BlueSky : tout savoir sur le réseau social qui attire des millions d’utilisateurs depuis l’élection de Donald Trump

Depuis plusieurs jours, des millions d'utilisateurs de X délaissent la plate-forme au profit de BlueSky, une alternative créée par l'ancien PDG de Twitter.

«Le ciel est plus bleu ailleurs». C’est par cette phrase poétique que de nombreux utilisateurs de X, anciennement Twitter, ont annoncé leur départ du réseau social détenu par Elon Musk vers une autre plate-forme sociale qui monte en puissance : BlueSky.

Lancé en 2021 par le co-fondateur et ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, BlueSky était initialement un projet de recherche interne à Twitter visant à développer un protocole de communication ouvert plus important que ce dernier.

Accessible uniquement sur invitation depuis février 2023, BlueSky est désormais ouvert à tout le monde, ce qui a provoqué l’arrivée de nombreux utilisateurs déçus de X depuis la prise de contrôle d’Elon Musk, sous le feu des critiques en raison de la propagation du harcèlement en ligne.

Près d'un million de nouveaux utilisateurs par jour

Mais depuis l’élection de Donald Trump, poussée par Elon Musk sur X, des millions d’utilisateurs, dont des marques, médias et clubs sportifs, ont jugé qu’il n’était plus possible de rester sur la plate-forme.

Estimant qu’elle faisait la promotion de l’extrême droite. Ces derniers ont par la suite migré sur BlueSky, qui enregistre près d’un million de nouveaux utilisateurs par jour depuis le 6 novembre, selon SimilarWeb

Pour l’heure, le réseau social semble connaître une croissance exponentielle aussi importante que celle de Threads, du groupe Meta, à son lancement. À voir si BlueSky va pouvoir maintenir cette dynamique et espérer pouvoir tenir tête à X dans les années à venir.