AirPods : des tests auditifs sont désormais possibles en France

Apple a annoncé le déploiement, en France, d’une fonctionnalité permettant d’effectuer des tests d’audition grâce à ses AirPods Pro. L'idée est de mieux connaître vos capacités auditives.

Une nouveauté pour le public français et qui permettrait d’éviter des visites chez l’ORL. Après l’avoir déployé dans près d’une centaine de pays en octobre dernier, le géant de la tech Apple a annoncé, ce jeudi 21 novembre, le déploiement de la fonctionnalité «Test auditif» sur ses AirPods Pro.

Après avoir révélé une fonctionnalité permettant d’identifier les signes d’apnée du sommeil, la marque à la pomme met à disposition du public français une expérience permettant de déceler une possible perte d’audition.

Pour réaliser le test d’audition, il suffit d’utiliser ses AirPods Pro et son iPhone, puis de suivre la procédure, similaire à celle employée par un professionnel de santé, qui consiste à indiquer si on entend des sons diffusés à des fréquences variables. Chaque son est diffusé trois fois et le test ne dure que quelques minutes.

© Apple



Le mode «appareil auditif» toujours inaccessible en France

Ce test, qui doit avant tout être réalisé dans un lieu calme, serait d’une grande fiabilité, puisque l’entreprise a indiqué avoir comparé les résultats obtenus avec leur outil et ceux obtenus avec du matériel médical, précisant qu’ils étaient similaires.

«Chez Apple, nous pensons que la technologie peut vous aider à mener une vie plus saine. C’est donc une fierté de proposer de nouvelles fonctionnalités de santé pour des troubles sérieux qui touchent des milliards de personnes à travers le monde, toujours dans le respect de la confidentialité des données», a indiqué le Dr Sumbul Desai, vice-présidente du département de santé d’Apple.

En revanche, la fonctionnalité «appareil auditif», permettant de corriger une audition jugée défaillante n’est toujours pas accessible en France, ainsi que dans plusieurs pays du continent européen.