Cybercab : à la découverte du robotaxi autonome de Tesla exposé à Paris dès ce week-end

Révélé en octobre dernier, le Cybercab de Tesla est exposé aux yeux du public parisien dès samedi 23 novembre et jusqu'au 8 décembre. CNEWS a eu l'occasion d'observer de près le taxi du futur en avant-première.

L’avenir du véhicule se dessinera-t-il sans volant et sans pédales ? C’est le pari choisi par Tesla avec le Cybercab. Dévoilé en octobre dernier lors d’une conférence en Californie, le robotaxi de l’entreprise d’Elon Musk est exposé au grand public dans son showroom de Madeleine, à Paris, dès ce samedi et jusqu'au 8 décembre, et nous avons pu l'observer de près ce jeudi 21 novembre.

Tout comme les services de VTC, le robotaxi de Tesla pourra être commandé par le biais d’une application. Une fois commandé, le véhicule se rendra sur le lieu de prise en charge où le ou les passagers pourront s’y installer.

Cette commande à distance sera notamment possible l'aide d’Autopilot, qui réduit par 10 le taux d’accident par rapport à un véhicule classique selon plusieurs études menées, ainsi que de Tesla Vision.

Deux portes en élytre

En ce qui concerne l'apparence, le Cybercab de Tesla, entre berline et coupé, possède un design futuriste, qui est une marque de fabrique de l’entreprise californienne. Tout comme certains véhicules de sport emblématiques, le Cybercab dispose d’une ouverture de portes en élytre.

Dylan VEERASAMY/CNEWS

Toujours à l’extérieur, le coffre du taxi autonome dispose d’une capacité encore inconnue mais devrait être capable de stocker deux valises classiques et deux valises cabines. Idéal pour les touristes se rendant à un aéroport. En revanche, aucune signe de rétroviseur, puisqu'il s'agira d'un véhicule autonome.

Dylan VEERASAMY/CNEWS



Une course en Cybercab «moins cher qu'un ticket de bus»

L’habitacle, bien que sobre aux premiers abords, est composé de deux sièges avec un grand espace pour les jambes, deux prises USB-C, mais surtout d'un écran de 21 pouces servant d'interface pour les passagers du véhicule.

Dylan VEERASAMY/CNEWS

D’après les promesses d’Elon Musk, une course avec le Cybercab devrait coûter moins cher qu’un ticket de bus, alors que son prix d’achat pour les particuliers serait de 30.000 dollars (environ 28.600 euros), avec la possibilité de le mettre à disposition d’autres utilisateurs.

Pour l’heure, le Cybercab devrait arriver sur le marché américain vers 2027, alors que le marché européen, également ciblé par Tesla, n’a pas encore de date de commercialisation fixée en raison des législations sur la conduite autonome.