Voyage vers Mars, implants cérébraux, IA... L’élection de Donald Trump va-t-elle accélérer la mise en place d'une société «cyberpunk» rêvée par Elon Musk ?

Proche de Donald Trump qui lui a récemment offert un poste dans son administration, Elon Musk semble avoir toutes les cartes en main pour développer une société reposant sur les avancées technologiques.

Et si la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine permettait à Elon Musk de redéfinir les États-Unis à sa façon ? Élu le 5 novembre dernier après avoir battu son adversaire démocrate Kamala Harris, Donald Trump va de nouveau siéger à la Maison Blanche à compter du 20 janvier 2025, en tant que 47e président des États-Unis.

Avant même d’avoir prêté serment sur les marches du Capitole, l’homme d’affaires américain a décidé de nommer plusieurs figures importantes de sa campagne électorale, dont Elon Musk.

Très présent au côté de Donald Trump au cours de sa campagne présidentielle, Elon Musk a été récompensé par une nomination au nouveau Département de l’Efficacité Gouvernementale. Une position, partagée avec le milliardaire républicain Vivek Ramaswamy, qui pourrait se révéler déterminante dans le développement d’une société avant-gardiste, grandement influencée par la technologie et qui irait en sa faveur, bien que tout soit encore au stade des spéculations.

«Elon Musk a toujours une seule constante : il fait tout pour favoriser ses intérêts et les intérêts des entreprises qui sont, in fine, ses intérêts. Et avec cette commission, c'est ce qu’il va faire», estime Boris Manenti, journaliste et auteur de l’ouvrage «Elon Musk, le bonimenteur» (Éditions du Rocher). «Comme il aura la main sur les budgets, il pourrait faire pression pour que les enquêtes de différentes agences qui visent ses entreprises s'arrêtent», ajoute-t-il.

Parmi ces enquêtes figurent celles concernant la sécurité des véhicules de sa marque automobile Tesla, ainsi que celles sur les dommages environnementaux des fusées de SpaceX.

Cette dernière, sollicitée par la NASA pour certaines missions, pourrait se retrouver au cœur d’un conflit d’intérêt énorme. «Pendant la campagne, Elon Musk a évoqué, à un moment, qu’il voulait remettre en question la navette spatiale pour la NASA, en cours de construction par Boeing, qui est le principal concurrent de SpaceX dans le spatial», explique le journaliste.

De plus, les deux nouvelles figures fortes de la politique américaine semblent avoir des points de divergence sur la reconquête spatiale : si Elon Musk rêve d’envoyer un homme sur Mars, voir d'y faire habiter des hommes, Donald Trump, comme nombre de ses prédécesseurs, vise également un retour sur la Lune avec la mission Artemis.

Selon George Nield, le président de Commercial Space Technologies, le programme Artémis pourrait donc au moins être «accéléré», voire «annulé». «Ils pourraient tourner la page et dire : oublions la lune, nous y sommes allés, concentrons-nous sur Mars», explique ce dernier. Une telle décision pourrait coûter plusieurs milliards de dollars.

Très engagé dans le secteur de l’intelligence artificielle, Elon Musk pourrait développer son emprise dans le domaine sous la présidence Trump, qui souhaite, selon les mots employés par ce dernier, «abroger le dangereux décret de Joe Biden». Adopté en 2023, il oblige les entreprises à donner les résultats de leurs tests de sécurité lorsque leurs projets «posent un risque sérieux en termes de sécurité nationale, de sécurité économique nationale, ou de santé publique», comme l'indique le décret.

AI will soon beat doctors and lawyers by a large margin (and eventually all humans at almost everything).





We can serve as a biological backstop for intelligence, as we are less brittle than silicon, and perhaps as a source of will.

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2024