OpenAI : le montant étonnant du salaire de Sam Altman, le patron de ChatGPT

Sam Altman, patron de l’entreprise OpenAI, créateur de ChatGPT, a vu son salaire dévoilé, selon un rapport de Bloomberg. Au regard de l'essor exceptionnel de son entreprise en 2023, son salaire semble étonnant.

Avec son invention, Sam Altman a révolutionné le monde de l’intelligence artificielle. Grâce à l’énorme succès de ChatGPT, Open AI a généré des gains considérables. Néanmoins, le salaire du PDG n'est pas celui que l'on pourrait croire.

En effet, selon le rapport de Bloomberg s'appuyant sur des documents de déclaration fiscale, le PDG d'OpenAI a gagné 73.546 dollars en 2022 et 76.001 dollars en 2023. Cette somme parait fade lorsqu’elle est mise en comparaison avec les autres patrons de la Silicon Valley.

La start-up californienne, créée en structure à but non lucratif en 2015, a ainsi enregistré des revenus mensuels de 300 millions de dollars en août, soit une augmentation de 1.700% depuis le début de l'année 2023, selon le New York Times. Cependant, malgré un chiffre d’affaires venant avoisiner les 3,7 milliards de dollars, le dirigeant Sam Altman n’a pas pour autant un salaire mirobolant.

Une entreprise valorisée a 157 milliards de dollars

Le PDG d’OpenAI déclarait en 2023 toucher de son entreprise simplement le nécessaire pour s’offrir une assurance santé. Mais celui-ci capitalise surtout sur la suite et le développement de son entreprise. Car avec le passage de cette dernière en entreprise à but lucratif fin septembre, ce salaire pourrait toutefois exploser. L’entreprise étant estimée à 157 milliards de dollars depuis sa dernière levée de fonds début octobre, Sam Altman peut dormir sur ses deux oreilles.

De plus, le génie de l’intelligence artificielle compte concurrencer le géant Google et son moteur de recherche en lançant son propre navigateur internet, d’après le média américain The Information. L’entreprise chercherait à diversifier ses sources de revenus, devenant ainsi un nouvel indispensable parmi les géants de la Silicon Valley.