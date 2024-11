Téléthon Gaming : streamers et fans de jeux vidéo s'engagent avec la Karmine Corp pour multiplier les dons

Près de 200 streamers vont se succéder pour récolter des dons dans le cadre du Téléthon Gaming, dès ce vendredi et jusqu'à samedi, dans les Arènes de Grand Paris Sud à Évry-Courcouronnes.

Les adeptes de jeux vidéo s’engagent pour la lutte contre les maladies rares. À l’occasion du Téléthon, prévu vendredi 29 et samedi 30 novembre, près de 200 gamers et streamers seront réunis aux Arènes de Grand Paris Sud, à Evry-Courcouronnes, afin de s’engager pour le «Téléthon Gaming» et récolter des dons pour l’association.

Unique salle d’esport en France et hôte de la Karmine Corp, la salle des Arènes accueillera de nombreux streamers, dès ce vendredi à 18h, pendant près de 30 heures, avec des talkshows, des rencontres et des duplex avec des joueurs en région.

Une diffusion partielle à la télévision

«Nous sommes très fiers de vivre les 30h du Téléthon Gaming dans les Arènes de Grand Paris Sud à Evry-Courcouronnes. C’est en effet un vrai privilège d’être à la fois au cœur du seul stade de esport de France, avec la très grande équipe française qu’est la Karmine Corp, et au cœur d’Evry-Courcouronnes, berceau du Téléthon et de ses laboratoires», a confié Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon.

«Nous sommes convaincus que cette édition offrira une expérience de qualité qui saura permettre de réunir le plus grand nombre derrière cette belle cause», a estimé Arthur Perticoz, CEO de la Karmine Corp.

Les 30 heures de stream seront notamment diffusées sur les chaînes Twitch de l’AFM-Téléthon et de France TV Slash, avec une retransmission partielle sur France 2, avec Samuel Étienne en animateur entre 0h30 et 2h du matin, dans la nuit du 29 au 30 novembre.