Reddit : le réseau social devient plus populaire que X au Royaume-Uni

La plate-forme de discussion Reddit est le cinquième réseau social le plus populaire au Royaume-Uni, et possède la croissance la plus forte parmi tous les médias sociaux.

Reddit, la plate-forme de discussion en ligne américaine, a dépassé X (ex Twitter) pour devenir la cinquième plate-forme de médias sociaux la plus populaire au Royaume-Uni, selon l'autorité régulatrice des télécommunications outre-Manche.

L' Office of communications (Ofcom) a déclaré que Reddit, où les utilisateurs publient sur des fils de discussion au sein de communautés thématiques, a été visité par 22,9 millions d'adultes britanniques en mai, contre 22,1 millions sur X.

Ces chiffres font de Reddit la plate-forme des réseaux sociaux à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni, et représentent une croissance de 47 % par rapport à la même période en 2023. Ce bond a permis à Reddit de dépasser LinkedIn et X pour atteindre la cinquième place du classement des plates-formes de médias sociaux britanniques, qui est désormais dominé par YouTube après avoir dépassé Facebook, atteignant plus de 44 millions d'adultes.

années de fermeture

Reddit, fondé en 2005, ne cesse de s'ouvrir au grand public après des années de fermeture – ses utilisateurs s'appellent les «Redditors». Le site web communautaire semble avoir été stimulé par les mises à jour du moteur de recherche de Google cette année.

Farhad Divecha, directeur général de l’agence de marketing numérique AccuraCast basée au Royaume-Uni, a déclaré auprès du Guardian : «La dernière mise à jour de l’algorithme de Google au premier semestre 2024 a donné à Reddit un gros coup de pouce au trafic de recherche organique. Je pense que cela a probablement beaucoup contribué.»

L’Ofcom a émis l’hypothèse que le changement pourrait avoir été causé par des modifications de la façon dont les applications tierces accédaient à son contenu, forçant les utilisateurs de ces applications à passer sur le site de Reddit. L’organisme de surveillance a également signalé la publicité autour de l’introduction en bourse de Reddit en mars de cette année.

Chute de X et concurrence de Threads

La popularité de X a également chuté au cours de la même période, selon l’Ofcom, son audience ayant baissé de 8 % depuis mai de l’année dernière. X a été critiqué pour ses normes de modération de contenu depuis son rachat par Elon Musk en 2022, mais il est également confronté depuis juillet 2023 à la concurrence de Threads, un rival de X lancé par Meta de Mark Zuckerberg.

Les chiffres de l’Ofcom, présentés dans le rapport annuel de l’organisme de surveillance sur les habitudes numériques du pays, ont révélé que quatre adultes britanniques sur dix ont été confrontés à de la désinformation.

L’enquête sur la désinformation, basée sur un sondage auprès de plus de 4.000 adultes britanniques, a également révélé que trois adultes sur dix pensent qu’il existe un seul groupe de personnes qui contrôlent le monde ensemble, le même nombre estimant qu’il existe des «preuves significatives» de fraude électorale au Royaume-Uni.

Le régulateur a également constaté qu’un tiers des adultes britanniques ne sont pas sûrs de pouvoir juger si une image ou un morceau audio ou vidéo a été créé par l’intelligence artificielle.